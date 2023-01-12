В Укрэнерго дали оптимистический прогноз по свету в Украине на выходные

Энергетики ожидают, что в Украине скоро улучшится ситуация со светом. Это может произойти уже в ближайшие выходные.

Так, 14 и 15 января в Украину придет потепление, и поэтому могут уменьшиться отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что будет со светом в Украине

По словам Кудрицкого, сейчас необходимо экономить электроэнергию, поскольку в Украине холодная погода. Энергетики пытаются подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей.

Чем больше мы сэкономим электроэнергии, тем больше ее останется нашим согражданам, с которыми мы живем в одной стране и в одной энергосистеме,

– заявил глава Укрэнерго.

Кудрицкий рассказал, что на выходных ожидается потепление и поэтому возможно снижение потребления.

"На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", – подчеркнул он.

Киеву скоро уже не грозит полный блэкаут

Недавно первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что ситуация с энергообеспечением столицы уже не так безнадежна, как была раньше. Даже при возможности новых ракетных обстрелов.

Поворозник отметил, что полный блэкаут перестанет угрожать Киеву уже с середины февраля. По его словам, несмотря на столь обнадеживающие прогнозы, в столице готовятся ко всем возможным вызовам.