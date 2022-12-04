Хаб от военной к гражданской жизни: что будет с ветеранами войны после нашей победы

Несмотря на то, что война, как и всеобщая мобилизация, в Украине продолжается, Минветеранов уже начало подготовку к адаптации всех защитников и защитниц, которые вернутся с войны в гражданскую жизнь.

Об этом заявила министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина на шестом Украинском женском конгрессе.

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Она отметила, что на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 493 550 участников боевых действий, из них более 38 тысяч – женщины. Однако после полномасштабного вторжения Россия эта цифра увеличится в разы.

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Лапутнина отметила, что Минветеранов создало Единый электронный реестр ветеранов войны, благодаря которому можно понять и проанализировать, сколько и какие специальности потребует экономика того региона, куда будет возвращаться человек после службы.

Мы, как Министерство, должны стать "хабом", который будет модерировать этот процесс. При посредничестве государства военный после перехода в гражданскую жизнь должен получить возможность стать воином восстановления. Мы должны предоставить ему все инструменты, чтобы он смог восстанавливать страну и поддерживать свою семью.

– сказала она.

По ее словам, Минветеранов совместно с другими ведомствами работают над созданием системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни. В частности, министерство начало институциональную реформу в сфере безопасности и обороны – систему перехода с военной карьеры в гражданскую жизнь.

"Это означает, что человекоцентрический подход должен быть введен в субъектах сектора безопасности и обороны как к мужчинам, так и женщинам", – пояснила она.

Глава ведомства подчеркнула, что много переломных моментов на ценностном уровне состоится в мире благодаря сочетанию усилий мужчин и женщин в защите Украины.

На что могут рассчитывать ветераны по окончании войны

Верховная Рада еще 24 марта поддержала закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Им определяется государственная политика и система социальной защиты ветеранов войны.

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, такой осмотр будет проводиться раз в три года, а также будет проведен после окончания военных действий, что позволит актуализировать нормы законодательства относительно:

статусов,

социальных льгот,

гарантий в соответствии с сегодняшними реалиями.

Ранее Министерство по делам ветеранов Украины и Украинский ветеранский фонд запустили Telegram-бот для ветеранов, членов их семей, семей погибших защитников и добровольцев территориальной обороны.