Что бы ни случилось с россиянами, это нас не утешит, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на 23-й день войны. Он заявил, что Россия за все заплатит.
По словам президента, следствием для России будет болезненное падение и они это почувствуют. Этого не закроет даже опиум для народа телевизионных пропагандистов, передает 24 канал.
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Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить, не воскресит наших погибших людей, не восстановит наши города. Это не исцелит душевную рану, которая останется с нами навсегда,
– сказал президент.
Он заверил, что не сомневается: мы все отстроим. Кроме того, станем полноправным членом ЕС и для этого круглосуточно работает каждый представитель нашего государства.
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