Все были не очень веселые, – Пионтковский объяснил состояние Лукашенко на параде в Москве

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выглядел очень плохо на параде в Москве. На самом деле, в гонке двух диктаторов, кто скорее умрет, белорус может выиграть у своего российского коллеги.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. В сети, обсуждая состояние Лукашенко, говорят, что он не пошел на завтрак к Путину и еле ковылял.

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Лукашенко против России – 30 лет драмы

Пионтковский рассказал, что Лукашенко и Путин – это тема вечная. Это тридцатилетняя тема, которая началась еще в отношениях Ельцина и Лукашенко. Не Путин первым начал выкручивать Лукашенко руки, заставляя стать секретарем минского обкома.

Эта драма у них длится десятилетиями, и здесь трудно проследить за всеми поворотами в конкретный день.

– отметил российский публицист.

Пионтковский объяснил состояние Лукашенко на параде в Москве: смотрите видео

Лукашенко было очень плохо

Лукашенко на параде действительно было очень плохо. Они все были очень невеселые. Лукашенко не мог дойти даже до памятника неизвестному солдату. Его подвезли на какой-то коляске, на какой-то машине.

"Все ждут, когда Путин умрет, но в этой гонке Лукашенко может его опередить, мне кажется", – отметил российский оппозиционный политик.

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