О задержании 2 самых влиятельных "воров в законе" Украины сообщили 20 мая. А информацию о конфискованном имуществе полиция обнародовала на следующий день.

К теме Полиция задержала 2 самых влиятельных в Украине "воров в законе"

Что у них забрали

Правоохранители установили, что эти злоумышленники собирали и контролировали так называемый преступный "общак". При обысках установили, что там было 3,2 миллиона долларов.

Кроме этих денег изъяли:

дорогие автомобили;

холодное и огнестрельное оружие с патронами;

более 60 единиц ценных ювелирных изделий.



Часть денег, которые изъяли у "воров в законе" / Фото Нацполиции

Коротко об их задержании

Следователи считают, что эти люди принадлежат к "верхушке" преступного мира. Они получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Один в 2014 году, а другой – в 1995.

Доказательства распространения преступного влияния "Умки" и "Лаши Свана" документировали больше года. Вероятно, они создавали преступные группировки, которые контролировали через своих представителей криминалитета в государстве.

Их считают одними из самых влиятельных "воров в законе" Украины. По данным правоохранителей, они контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.