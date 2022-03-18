В ленте можно увидеть старых знакомых украинцев – больного маразматика и одновременно недоруководителя России Владимира Путина, а также главу министерства войны Сергея Шойгу. Первый держит в руках ядерные боеголовки, а его прислужник говорит, сидя на унитазе в деревенском туалете.

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Реалии русской жизни

Из уст российского недоуправления раздаются привычные нарративы:

якобы срочники не участвуют в так называемой "спецоперации" по Украине;

российская армия вроде бы не оккупирует украинскую территорию, вместо этого якобы принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей,

на России все будто идет по плану и "спецоперация" не завершится, пока оккупанты не достигнут поставленной цели.

В то же время за всем этим бредом с экранов "КремльТВ" следят супруги. Сначала женщина сидит рядом с мужчиной, а затем его увозят на войну. В итоге россиянин, как и тысячи других, превращается в удобрение.

Кроме того, на более либеральном телеканале сообщили, что из роты в составе 100 человек в живых остались 4 человека. Речь идет о тех же срочниках. Их либо принуждали подписать контракт, либо за них подписывали.

" Ну и что, что война!? Все правильно, я – за Путина ", – прокомментировала чисто по-русски все это женщина. Завершается мультфильм обращением к оккупантам. Украина просит их складывать оружие и сдаваться в плен.

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Обращение к русским солдатам

Солдаты и офицеры русской армии! Война, которую развязало ваше военно-политическое руководство, обречена на поражение. Вы нарушаете Божьи и человеческие законы, сеете смерть и развалины. У вас нет будущего в этой войне. Если вы не покинете неправедное дело, в которое вас втянули силой, то впереди – смерть, бесчестие и вечное проклятие потомков.

Украинские власти и военное командование гарантируют каждому, кто добровольно сложит оружие и сдастся в плен, жизнь, безопасность, медицинское обеспечение, соблюдение всех норм международного гуманитарного права и возвращение на родину после завершения войны.

Складывайте оружие! Сдавайтесь в плен!

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