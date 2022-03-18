У стрічці можна побачити старих знайомих українців – хворого маразматика та водночас недокерівника Росії Володимира Путіна, а також очільника міністерства війни Сергія Шойгу. Перший тримає в руках ядерні боєголовки, а його посіпака мовить, сидячи на унітазі в сільському туалеті.

До теми Путін погрожуватиме ядерною зброю, якщо опір продовжиться, а гроші закінчаться, – Пентагон

Реалії російського життя

З уст російського недокерівництва лунають звичні наративи:

нібито строковики не беруть участь у так званій "спецоперації" щодо України;

російська армія начебто не окупує українську територію, натомість нібито вживає всіх заходів задля збереження життя та безпеки мирних жителів,

на Росії все буцімто йде за планом і "спецоперація" не завершиться, поки окупанти не досягнуть поставленої мети.

Водночас за усією цією маячнею з екранів "КремльТБ" стежить подружжя. Спершу жінка сидить поряд із чоловіком, а потім його забирають на війну. У підсумку росіянин, як і тисячі інших, перетворюється на добриво.

Крім того, на більш ліберальному телеканалі повідомили, що з роти у складі 100 осіб живими залишилися 4 людини. Мовиться про тих самих строковиків. Їх або примушували підписати контракт, або за них підписували.

"Ну і що, що війна!? Все правильно, я – за Путіна", – прокоментувала чисто по-російськи усе це жінка. Завершується мультфільм зверненням до окупантів. Україна просить їх складати зброю та здаватися в полон.

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Звернення до російських солдатів

Солдати та офіцери російської армії! Війна, яку розв’язало ваше військово-політичне керівництво, є приреченою на поразку. Ви порушуєте Божі та людські закони, сієте смерть і руїну. У вас немає майбутнього в цій війні. Якщо ви не покинете неправедну справу, в яку вас втягнули силою, то попереду – смерть, безчестя та вічне прокляття нащадків.

Українська влада та військове командування гарантує кожному, хто добровільно складе зброю та здасться у полон, життя, безпеку, медичне забезпечення, дотримання всіх норм міжнародного гуманітарного права та повернення на батьківщину після завершення війни.

Складайте зброю! Здавайтеся в полон!

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