Відповідний мультик показали у Державній прикордонній службі України. Там історію назвали "казкою про вторгнення, або як пахнуть скрєпи!".

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Прикордонники показали мультик про невдале вторгнення Росії

У мультику фігурує Рамзан Кадиров, глава Чечні, як собака Путіна.

Також позаду глави Кремля рухається самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Щоправда, він у коробці, адже стверджує, що нібито сили його країни не допомагають Путіну.

Прикордонники опублікували правдивий мультик про Путіна та його свиту: відео ДПСУ

Наприкінці показано дуже правдиве завершення того, що почав Путін та "щире каяття" Кадирова.

Тому прикордонник просять російських солдатів зараз кидати зброю та здаватись у полон.

Адже це краще, ніж бути вбитими на Українській землі.





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