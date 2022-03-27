Что даст Украине полноправное членство в ЕС: три основных пункта

Получив статус кандидата на вступление в ЕС, Украина сможет получить доступ ко всем фондам и под каждую из 35-ти глав реформ нам будут выделять средства по нашим конкретным потребностям. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

После этого возникает вопрос контроля за расходованием денег. Мы должны будем четко планировать расходы выделенных финансовых ресурсов ЕС на те отрасли, которые нуждаются в реформировании, чтобы соответствовать нормам и правилам в Евросоюзе.

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Преимущества полноправного членства в ЕС

Речь идет об открытии свобод внутреннего рынка.

Свобода перемещения товаров и услуг

То есть наши товары и услуги будут курсировать по внутреннему рынку ЕС без пошлин, без дополнительных платежей, и все сертификаты качества признаются без необходимости предварительного подписания каких-либо документов. Прежде всего, нам не нужно будет заключать отдельные соглашения, как, например, Соглашение АСАА, с подписанием которого у нас возникли трудности.

Украина получит несколько привилегий после вступления в ЕС / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Важно Россияне хотят оккупировать еще одну страну

Свобода услуг

То есть, если вы адвокат или журналист в Украине, то можете получить такое же право на предоставление услуг в любой стране ЕС (без карты), перемещение по странам ЕС, а также получение гражданства ЕС и вытекающих из него прав.

Свобода движения людей

Возможность свободного перемещения по странам блока. Эта свобода включает в себя и свободную циркуляцию рабочей силы.

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