Россияне проводят мероприятия по восстановлению работоспособности Тираспольского аэродрома. Вот только этот процесс для российских оккупантов оказывается весьма занимательным.

Видимо, что-то случилось

Восстановление работоспособности ряда образцов техники оказалось невозможным из-за отсутствия запчастей, например, к транспортным средствам.

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Все в наличии

Что самое забавное, согласно отчётности приднестровской стороны все необходимые запчасти имеются в наличии.

Тот самый случай, когда весь такой на форсаже хочешь вторгаться в Украину, ну или Молдовы, через Приднестровье, а местные продали все запчасти в Украину, ну или Молдову!

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: