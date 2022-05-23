Что делает невозможным вторжение России в Украину через Приднестровье
23 мая 2022 , 10:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Коваленко
Россияне проводят мероприятия по восстановлению работоспособности Тираспольского аэродрома. Вот только этот процесс для российских оккупантов оказывается весьма занимательным.
Видимо, что-то случилось
Восстановление работоспособности ряда образцов техники оказалось невозможным из-за отсутствия запчастей, например, к транспортным средствам.
Читайте также Нужен ли Украине израильский "Железный Купол"
Все в наличии
Что самое забавное, согласно отчётности приднестровской стороны все необходимые запчасти имеются в наличии.
Тот самый случай, когда весь такой на форсаже хочешь вторгаться в Украину, ну или Молдовы, через Приднестровье, а местные продали все запчасти в Украину, ну или Молдову!
На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: