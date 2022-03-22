То, что делает Путин – это зло, – американские добровольцы, которые приехали защищать Украину

Трое добровольцев из Америки приехали защищать Украину. Ведь они считают, что действия Путина – зло. Нет причин, чтобы люди так страдали.

Машина добровольцев недавно подорвалась на мине. Их спасли украинские защитники. После выздоровления они планируют вернуться в ВСУ.

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"Я почувствовала, что должна быть здесь. Я почувствовала, что это – правильно. То, что здесь происходит, то, что делает Путин – это зло. Нет никаких причин, чтобы подвергать этих людей и миллионы других тем страданиям и мукам, которые они сейчас испытывают. Я почувствовала, что должна быть здесь и постараться помочь всем, чем смогу", – говорит защитница Алексис Антила.

"Вокруг много зла. И мне не нравится, что они (российская армия – 24 канал) делают с гражданскими и всеми людьми. Мои друзья чувствуют то же самое. В мире должна быть справедливость для людей, которые хотят жить свободно. И это то, за что мы боремся", – добавляет доброволец Роб.

Полное интервью добровольцев можно посмотреть по ссылке.

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