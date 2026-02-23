Сделайте это, если вас мобилизовали: откровенное интервью офицера о БОВП и службе в армии

Второй батальон "Рыцари степи" 122 отдельной бригады территориальной обороны сформирован на юге Одесской области в январе 2022 года – за месяц до начала полномасштабной войны. Костяк подразделения – добровольцы из города Измаил и этого района. Они защищали Украину на границе с временно оккупированным Приднестровьем, на юге Николаевской области, на Покровском направлении и в Сумской области.

В основе технологического развития стоит задача заменить человека машиной. На земле помогают НРК, часть из них выполняет логистические функции, другие – берут на себя функции стрелков, саперов и тому подобное. Отдельное внимание уделяется беспилотной составляющей в воздухе: разведка и поражение как наземных, так и воздушных целей врага.

Боевой офицер "Рыцарей степи" Геннадий Олейник пришел в армию в начале полномасштабного вторжения. Как пехотинец и младший командир прошел бои в Бахмуте, в Серебрянском лесу, в Купянском районе. В интервью 24 Канала Геннадий Олейник рассказал, чем занимаются "Рыцари степи" на фронте и развеял мифы о службе в армии, которыми пугают гражданских.

Чем занимается технологический батальон "Рыцари степи"?

Второй батальон "Рыцарей степи" 122 бригады – это подразделение, создававшееся перед полномасштабным вторжением как стрелковый батальон теробороны. За четыре года подразделение преодолело большой путь и сегодня говорят, что это технологический батальон. Как вы для себя расшифровываете это понятие?

Сами для себя мы расшифровываем это понятие тем, что нужно максимально заменить человека роботизированной техникой. Потому что нас меньше, чем нашего противника, и мы не можем тратить человеческие ресурсы так, как это делает он. Поэтому нам нужно идти на несколько шагов вперед, развивать роботизированную технику и максимально беречь жизнь наших военнослужащих. Именно для этого мы вводим наземные роботизированные комплексы, беспилотную составляющую.

НРК и большое количество беспилотников приходятся на период 2024 – 2026 годов. В какой момент ваш батальон начал концентрироваться на активном внедрении современных технологий и что именно к этому побудило?

Наш батальон начал на этом концентрироваться в начале 2025 года, а побудило то, что мы получили возможность брать на баланс роботизированные комплексы. До этого они так массово не производились, их получали специальные подразделения. Сейчас это масштабировалось, и роботов могут получать такие подразделения, как наши, которые считаются пехотными.

Важно! Присоединиться ко Второму батальону 122 ОБр "Рыцари степи" можно через прямой рекрутинг: +38 097 275 9792.

Однако сейчас все подразделения Вооруженных Сил Украины имеют возможность, если у них есть желание и цель это сделать, получить роботизированные комплексы и вводить их на линии соприкосновения.

Война становится все более технологичной. Есть случаи, когда дроны брали в плен российских бойцов. Есть же другие случаи, когда беспилотные системы спасали жизни военных на поле боя, проводя что-то похожее на медицинскую эвакуацию. Насколько дроны и БПЛА могут заменить человека на фронте?

К сожалению, на 100% дроны не могут заменить человека, поскольку эти дроны должен кто-то обслуживать, заряжать, управлять ими. Мы не можем стопроцентно полагаться на искусственный интеллект. Поэтому сейчас нам не хватает людей, которые умеют пользоваться джойстиком от приставки, понимаете? И мы сейчас ищем именно таких.

Потому что пехота пехотой, она, конечно, тоже нужна, и мы также ее реструктурируем – делаем более роботизированной, устанавливая на позициях турели. Но все равно этими работами должен руководить военнослужащий. Очень не хватает личного состава, а именно в возрасте до 24 – 25 лет, которые выросли на этих гаджетах и пользуются ими от детсада, а не так, как мы. Их гораздо легче обучать.

Роботы очень спасают жизни, потому что потерять робота или потерять военнослужащего – это кардинально разные вещи. А так как мы фокусируемся на том, чтобы максимально сохранить жизнь наших защитников, то роботы – это маст-хэв.

С распространением БПЛА на поле боя логистика, то есть поставки на передний край, стала гораздо более опасной задачей, чем была в первые месяцы и годы полномасштабной войны. Как логистика меняется с приходом роботов? У вас есть какие-то примеры, которыми вы можете поделиться?

Конечно, логистика изменилась кардинально, потому что сейчас участок за 10 – 20 километров от линии соприкосновения – это "килл-зона". Да, протяжность зависит от направления, где-то больше или меньше, но в среднем это 10 километров. В эту зону заехать на машине можно только в очень плохую погоду. А робота можно использовать тогда, когда удобно.

Он меньше греется, его хуже видно в тепловизионные прицелы, которые висят на беспилотных летательных аппаратах врага. Поэтому они тише, потому что большинство на электродвигателях. Мы используем только такие. Ими можно тихо подъехать к позиции, забрать нашего раненого или погибшего военнослужащего и вывезти на большую землю.

Беспилотные летательные аппараты каждый день делают доставку нашим военнослужащим, потому что вы же видите, как сейчас работает враг – заходит маленькими группами в наш тыл, пытается найти какие-то щели в обороне и накапливаться. А противник в нашем тылу – это потенциальная опасность для логистики, потому что он может расстрелять наш пикап.

Реально ли полностью заменить пехоту роботами?

Хотя война становится все более технологичной, на самом деле главная нагрузка сейчас и дальше ложится на пехоту, которая сдерживает врага. Говоря о линии фронта, насколько роботу удается заменить пехотинца на переднем крае?

Пехота – это определенный постулат. Если нет вашего пехотинца на этой земле – это не ваша земля, даже если там будут ваши роботы, туда должен зайти именно пехотинец. Полностью заменить пехоту пока нереально. Возможно, это удастся в будущем.

Сейчас мы движемся к тому, чтобы пехота у нас использовалась как в фильмах о роботах, там, где два военнослужащих защищают инженера, который с рюкзачком идет к вышке, чтобы включить свет, чтобы эта турель убивала врага, который лезет с другой стороны.

Но все равно люди нужны. Сейчас они уже более нужны не для того, чтобы просто сидеть в яме, хотя пока так происходит, а для того, чтобы обслуживать роботизированные комплексы, которые будут выполнять работу по уничтожению нашего врага.

Вы частично говорили о том, что враг тоже развивается. А как у него сейчас с беспилотниками – насколько он успевает или нет в технологических гонках, которые ведутся?

Он не успевает в технологической гонке, но когда получает определенные наши достижения, то может, учитывая свои способности, масштабировать их в промышленности. Россияне все делают массово. Мы так не можем. У нас другое государство, факторы, более диверсифицированное производство. Но мы всегда на шаг впереди.

Вот, например, сейчас то, что я вижу по наземным роботизированным комплексам у россиян – они у них работают на оптоволокне или на радиосигнале. Радиосигнал – это определенный предел до 1 километра использования. Мы же своих роботов применяем на 10 – 15 километров от линии соприкосновения. Они начинают свое движение. Выходят, проходят 10 километров, отрабатывают, потом возвращаются. У нас есть и боевые работы, и логистические.

У россиян пока такой возможности нет. Но они все же будут пытаться что-то у нас украсть, скопировать и сделать это массово. Поэтому мы должны, как украинская нация, быть более гибкими. Мы уже более умные, но нам нужно не терять этот импульс развития.

Что самое сложное было в армии?

Вы пришли в армию в 2022 году, когда такого количества дронов и роботов не было. Тогда Mavic от свадебных операторов был на вес золота и передавался сразу в войско. Сейчас мы видим совсем другие сборы, поддержку от государства. Вы начинали как пехотинец. Расскажите, как выглядел ваш военный путь, что в нем было самое сложное?

Самое сложное – это была адаптация в армии. Потому что сейчас военнослужащие, которых призывают в Вооруженные Силы Украины, проходят БОВП более 50 дней. Затем приезжают в подразделение, здесь еще проходят адаптацию. Это занимает не менее 2 недель. Только потом их начинают привлекать на позиции, но уже с опытными бойцами.

У нас было немножко иначе. Нам дали автоматы и сказали: "Там враг, убивай его". Большинство даже не знало, как тот автомат разбирается. Поэтому самой тяжелой была адаптация после сытой гражданской жизни: попасть в то место, где есть тушенка и мивина. Все остальное шло своим чередом, оно уже не было очень негативным и тяжелым.

Мой боевой путь начался в Киеве. Я сам – киевлянин, пришел в армию 25 февраля 2022 года. Сначала были бои под Киевом, потом мы поехали на Бахмут. Там, кстати, я впервые увидел беспилотные системы врага. Вот такое у меня знакомство было с ними. В Бахмуте было, конечно, очень трудно, но это был уже боевой опыт, потому что под Киевом я еще почти ничего не понимал и не умел.

После Бахмута у нас было Серебрянское лесничество, дальше – Купянское направление. И вот после Купянского отрезка мы сейчас переехали на Сумской. Все этапы были тяжелые по-своему, потому что развитие войны не останавливается. Всегда есть что-то новое. Надо быть в тренде этих изменений и пытаться вводить их, потому что если не будешь делать ничего, то никто ничего не будет делать.

Каким был ваш гражданский опыт – что именно вы принесли с собой в армию? Потому что понимаем, что сейчас украинская армия – это люди, которые имеют огромное количество навыков, полученных в гражданской жизни, но вынуждены их немного переформатировать под нужды армии.

Мой гражданский опыт заключается в том, что я работал в логистической сфере, закончил транспортный университет в Киеве и имел работу по специальности. Перед началом полномасштабной войны уже занимался реструктуризацией логистических подразделений. Менеджмент и системное мышление – это то, что я принес с собой, и это, прежде всего, очень пригодилось в армии.

Сейчас очень много военнослужащих, которые руководят подразделениями, батальонами, ротами, даже полками, – начинали гражданскими, как и я, – от солдата. Возможно, от офицера, если у них была военная кафедра. Сейчас это помогает нам держать тот импульс развития, который у нас есть. Если бы эти люди не присоединились, не задонатили свой интеллект, прошлую жизнь, здоровье на это все, – у нас не было бы возможности так быстро развиваться и иметь такое технологическое преимущество над врагом.

Что делать, если вас "бусифицировали"?

Хочу поговорить о наборе желающих в ваше подразделение, в частности в контексте вашей истории. Каждый гражданский и гражданская имеют какой-то набор навыков, которые они получили в гражданской жизни. Как это может стать основой для дальнейшей службы? Как найти себе будущее подразделение, опираясь на то, что ты умеешь в своей жизни сейчас?

Прежде всего у вас есть два пути. Первый – контракт, второй – мобилизация. Это два кардинально разных пути. Когда вы подписываете контракт с подразделением, который выбрали, то можете подписать контракт на определенную должность – 99% что именно на эту должность вы попадете и будете выполнять свои обязанности согласно тому, что уже умеете.

Очень много таких специальностей, о которых люди даже не думают, что они важны. Но чтобы один военнослужащий в армии сделал выстрел, его должны обеспечить 6 – 7 военнослужащих. Ему нужно привезти боеприпасы, научить его это делать, изготовить их и так далее. То есть в пехоту попасть не так легко.

Я хотел бы посоветовать гражданским учиться. У вас есть время. Мы вам дали 4 года на то, чтобы овладеть какой-то специальностью.

Вы можете посмотреть, что есть. Даже если вы не готовы подписывать контракт, ждете белого бусика у вас под парадным, то можете овладеть какой-то определенной специальностью из тех, что есть. Это есть в свободном доступе в интернете. Можете овладеть этой специальностью именно через YouTube. Там есть очень много роликов, гайдов и так далее.

Но основное, что я буду советовать каждому украинцу, – тактическая медицина, потому что она вам пригодится и в гражданской жизни. Сейчас происходят обстрелы наших городов. Никто не знает, куда прилетит. Поэтому вы своими знаниями можете спасти жизнь, например, своего соседа. Это 100% пригодится здесь. Возможно, вас минует эта плохая судьба – ранения, но вашего товарища может не миновать. Поэтому тактическая медицина – это основа основ.

Далее вы берете себе специальность, они есть разные. Например, к нам пришел мобилизованный. Я его спрашиваю, что он умеет, он говорит – ничего. А оказывается, до войны он работал на экскаваторе. В нашей области очень много экскаваторов, и один экскаваторщик остался. Он сейчас очень ценен не только для моего подразделения, но и для всех, которые стоят рядом со мной. Потому что копать лопатой и копать экскаватором – это две кардинально разные вещи.

Вы можете считать, что это никому не нужно, но в армии это может быть на вес золота. Поэтому если вас уже "бусифицировали", так сказать, не бойтесь говорить о том, что вы умеете, хотите делать. Вам помогут, вас направят на обучение.

Например, моего товарища в Киеве "бусифицировали". Он попал в ДШВ (Десантно-штурмовые войска ВСУ, – 24 Канал). А он всю жизнь играл на приставке, сказал об этом, и сейчас он – пилот беспилотных систем в ДШВ. После базовой общевойсковой подготовки он остался еще на дообучение на несколько недель. Сейчас он летает технологически, не в окопе.

Хочу с вами подробнее поговорить также о базовой общей военной подготовке. Как она сейчас происходит? Плюсы, минусы, подводные камни. Что происходит с бойцом после того, как он попадает на БОВП и потом впервые выходит на боевые задачи?

Я не возьму на себя ответственность говорить за все центры БОВП. Они все разные, все зависит от людей. В общем, военнослужащий за 52 дня получает самое необходимое – очень важные знания, которые ему понадобятся здесь. Он проходит инженерное дело, работу с оружием, общие понятия картографии и топографии и так далее. Потом идут общие знания.

После того как боец заканчивает БОВП, он приезжает в наше подразделение. У нас еще есть так называемая адаптация. Она длится еще две недели. То есть, бойца не заводят в зону боевых действий – он находится на расстоянии 20 – 30 километров от линии соприкосновения. Там с ним занимаются наши боевые сержанты. Здесь мы проходим именно то, что будет выполнять этот военнослужащий – на что он пришел.

Если он, например, пришел в пехотное подразделение, то мы дополнительно проходим инженерную работу, такмед – вещь, которая должна у вас быть на основе инстинктов, потому что в момент экстренной ситуации, когда адреналин и паника, ты должен инстинктивно понимать, что делать с турникетом, аптечкой.

Кроме того, мы еще проводим с военнослужащими, как их видят дроны. Люди смотрят видео, как прилетает FPV по россиянину, но не знают, как россиянин его видит, как ему противодействовать. Все это мы дополнительно проходим, отталкиваясь от должности, на которую к нам пришел военнослужащий.

Только после этого, когда мы уже уверены в его знаниях, можем завести его на боевые позиции.

Потому что мы не русские – мы бережем каждого нашего военнослужащего. Мне, как командиру, завести необученного военнослужащего – это получить проблемы. Потом будет паника: он не будет выполнять определенные задачи, не будет знать, что делать, и тем самым деморализовать своих собратьев, которые с ним на позиции.

Кроме того, если он этого всего не знает, не умеет, то может получить ранение. Тогда мне надо будет рисковать военнослужащими, которые будут делать эвакуацию. Поэтому если люди думают, что когда ты приходишь сюда, тебя бросают как "мясо", то нет. Мы должны потом его оттуда забрать, эвакуировать, а это все риск, другая работа. Мы не хотим делать лишнюю работу и терять дополнительный личный состав. Поэтому так не работает.

Очень хорошо работают российские ИПСО. Они рассказывают, мол, ты приехал, а тебя сразу на штурмы, 200-й и домой. Не так легко "задвухсотиться" здесь. Потому что на вас работает целый механизм, который смотрит, куда вы идете, сопровождает, прикрывает огнем, обеспечивает вас.

У нас очень хорошо работает медицина, эвакуация. Когда ко мне приезжают военнослужащие, которые "бусифицированы", потому что с контрактниками немного легче, они уже морально подготовлены, – то видят, как на самом деле. У них полностью меняется их кругозор, их отношение к армии. Они начинают служить, выполнять свои боевые задачи, потому что они знают, что не брошены, и это основное.

Измаильский батальон "Рыцари Степи" и 122 одесская бригада ТрО в целом ударили по врагу уже на этапе своего создания. Они оттесняют россиян уже 4 года на разных направлениях – от границы с временно оккупированным Приднестровьем до Покровска, от Николаевской области до Сум. Как вы относитесь к тому факту, что дом приходится защищать где угодно – на востоке, на севере, на юге?

Прежде всего я считаю, что каждый человек, который зашел на боевые позиции, уже является героическим. Нет разницы – дальше или ближе от дома – это уже героизм. В нашем подразделении есть люди с болгарскими, румынскими, молдавскими корнями. Это слышно даже по фамилиям, которые я в Киеве вообще никогда не слышал. Люди пошли защищать свой дом и сделали очень правильно, потому что умный человек защищает свой дом как можно дальше от дома и не пускает врага к себе на порог.

Я пошел, когда в мой город заезжали россияне. Они (товарищи, – 24 Канал) ушли, когда им еще ничего не угрожало. Поэтому я действительно считаю, что то, что сделали эти люди, которые служат в этом подразделении – это исключение. Будем реалистами: им многое не угрожало.

Хочу добавить, что у нас здесь нет разделения ни по географическому, ни по лингвистическому признаку. Мы здесь все одно целое, одна команда. А в таких делах, как война, все зависит только от команды. Персоналии только помогают этим командам как-то развиваться и выбирать какое-то направление.