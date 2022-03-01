Что делать, если оккупанты отобрали у вас телефон

1 марта 2022 , 14:57
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Источник:

телеграм-канал Минцифры

Российские оккупанты не стесняются расстреливать и грабить мирное население Украины с целью захвата украинской территории. В Министерстве цифровой информации Украины дали советы, что делать, если оккупанты отобрали у вас телефон.

Похищенные номера будут заблокированы

Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре.

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Контакты мобильных операторов

  • Vodafone – 111
  • Киевстар – 466
  • lifecell – 5433

Благодаря своевременному сообщению похищенные номера будут заблокированы и оккупанты не смогут ими воспользоваться.


Что делать, если кафиры отобрали у вас телефон / Инфографика 24 канала

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Автор: Михайло Гема