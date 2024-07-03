Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что это процедура, которая определена законом. Если же норму закона о прохождении военной подготовки нарушили, об этом необходимо сообщить.

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Куда обращаться при ненадлежащей подготовке к армии

Без надлежащей подготовки мобилизованных не отправляют на фронт. Впрочем, часто можно услышать о случаях, когда происходит наоборот. Мол, после прохождения ВВК мужчин сразу "бросают" на фронт.

Такого быть не может. Люди, которых призывают через мобилизацию или которые идут по контракту, должны прежде всего пройти базовую подготовку. Это происходит согласно закону,

– подчеркнул Роман Костенко.

Если так действительно произошло так, что вас отправили на фронт без первичной подготовки, то есть об этом не стоит молчать.

"Конечно, не все могут дозвониться до министра обороны или начальника Генштаба, поэтому есть "горячая линия", на которую необходимо позвонить и сказать о нарушении законодательства. Кроме того, если человек пришел в армию и не получил подготовку, тогда можно обращаться в СБУ или ГБР. За это должны понести ответственность, ведь уже в законе прописано, что человек должен пройти подготовку согласно стандартам", – подчеркнул нардеп.

Важно! "Горячая линия" по вопросам Министерства обороны Украины 1512 – инструмент реализации права граждан на устные обращения по вопросам, относящихся к компетенции Министерства обороны Украины.

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Стоит заметить, что стандарты подготовки часто зависят от командиров на местах. Иногда один учебный центр отличается от другого, в зависимости от ресурсов. С теми учебными центрами, которые в определенной степени небрежно относятся к подготовке новобранцев, активно борются. В частности, все жалобы рассматривают в оборонном Комитете Верховной Рады, иногда – непосредственно с руководителями учебных центров.

Ситуация, по сравнению с предыдущими годами, существенно улучшилась.