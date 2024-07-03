Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко у розмові з 24 Каналом пояснив, що це процедура, яка визначена законом. Якщо ж норму закону про проходження базової військової підготовки порушили, про це необхідно повідомити.

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Куди звертатися за неналежної підготовки до армії

Без належної підготовки мобілізованих не відправляють на фронт. Втім часто можна почути про випадки, коли відбувається навпаки. Мовляв, після проходження ВЛК чоловіків одразу "кидають" на фронт.

Такого бути не може. Люди, яких призивають через мобілізацію або які йдуть за контрактом, мають насамперед пройти базову підготовку. Це відбувається згідно з законом,

– наголосив Роман Костенко.

Якщо так справді сталося так, що вас відправили на фронт без первинної підготовки, то є про це не варто мовчати.

"Звісно, не всі можуть додзвонитися до міністра оборони чи начальника Генштабу, тому є "гаряча лінія", на яку необхідно зателефонувати та сказати про порушення законодавства. Крім того, якщо людина прийшла в армію та не отримала підготовку, тоді можна звертатися в СБУ або ДБР. За це мають понести відповідальність, адже вже у законі прописано, що людина має пройти підготовку згідно зі стандартами", – підкреслив нардеп.

Важливо! "Гаряча лінія" з питань Міністерства оборони України 1512 – інструмент реалізації права громадян на усні звернення з питань, що належать до компетенції Міністерства оборони України.

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Варто зауважити, що стандарти підготовки часто залежать від командирів на місцях. Іноді один навчальний центр відрізняється від іншого, залежно від ресурсів. З тими навчальними центрами, які до певної міри недбало ставляться до підготовки новобранців, активно борються. Зокрема, усі скарги розглядають в оборонному Комітеті Верховної Ради, подекуди – безпосередньо з керівниками навчальних центрів.

Ситуація, у порівнянні з попередніми роками, суттєво покращилась.