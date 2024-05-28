У новому законі про мобілізацію зазначено, що відповідні заходи почнуться з 1 вересня 2025 року, а до цього часу буде проводитися необхідна підготовка. До її проведення залучатимуться громадські організації та об'єднання, включаючи ветеранські, інформує 24 Канал.

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Скільки часу та де проводитимуть підготовку

Базову військову підготовку можна буде пройти у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах та центрах Збройних Сил України.

Метою підготовки є здобуття базових навичок та військово-облікової спеціальності, необхідних для захисту України.

У мирний час підготовка триватиме 5 місяців: 3 місяці загальновійськової підготовки і 2 місяці фахової. Під час воєнного стану тривалість загальновійськової підготовки скорочується до 1 місяця, що в сумі складає 3 місяці.

Обов'язковість та відстрочка

Базова військова підготовка буде включена у навчальні плани всіх вищих навчальних закладів, незалежно від форми власності. Її повинні пройти всі призовники, визнані придатними до служби, до 24 років. Для жінок ця підготовка є добровільною.

Відстрочку від проходження базової військової підготовки зможуть отримати:

громадяни, тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

студенти закладів освіти III ступеня, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, закладів середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання, інтерни та аспіранти;

громадяни, які уже обрали рік проходження підготовки;

ті, хто має право на звільнення від служби з поважних причин.

Від проходження БВП звільняються особи, визнані непридатними до служби, або ті, хто до отримання українського громадянства проходив військову службу в іншій державі.

Обмеження та нові звання

Чоловіки, які до 60 років не пройшли базової військової підготовки або служби, не можуть обіймати державні посади, за винятком випадків непридатності до служби за станом здоров'я. Вимога про проходження служби не поширюється на прокурорів САП.

Також закон вводить звання військового рекрута – особи, яка проходить випробування при прийнятті на військову службу за контрактом, проходить базову військову службу або призвана на військову службу за призовом під час мобілізації.

Нові обов'язки медичних установ та відстрочка

Закон зобов'язує медичні установи під час скерування на базову військову підготовку повідомляти ТЦК протягом 3 днів про призовників віком від 18 до 25 років, які проходять лікування у стаціонарі.

Перевірку підстав для надання відстрочки та її оформлення здійснюватиме ТЦК. Відстрочка може оформлюватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який має запрацювати на початку червня.