Что делать, если увидели вражеские ДРГ или диверсантов: советы МВД
Источник:МВД Украины
Исторически доказано, что украинцы – сильный народ. Теперь это увидел весь мир. Но стоит знать, как себя вести, если увидели вражеские ДРГ или диверсантов, которые сейчас топчут наши земли.
Первое – сохраняйте спокойствие и помогайте задерживать оккупантов. Не верьте их фейкам.
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Что делать, если встретились с вражеским ДРГ или диверсантом
- Зафиксируйте их приметы (одежду, внешность и так далее),
- Не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу,
- Не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.
Доступными способами сообщите в СБУ время и место, где видели диверсантов, их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.
Как распознать диверсанта? Обратите внимание, если у подозрительного человека:
- Четко выраженный/характерный российский акцент,
- Не ориентируется на местности,
- Осуществляет фото/видеофиксацию местности,
- Ставит метки,
- Просит мобильный телефон для вызова.
Куда можно сообщить:
- В официальной чат-бот СБУ в телеграммах: @stop_russian_war_bot,
- На контактные телефоны терробороны ВСУ по номеру 102.
Если рядом есть представители Теробороны или правоохранители, вы можете попытаться задержать диверсанта самостоятельно. Делать это следует только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете многочисленные преимущества над врагом.
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