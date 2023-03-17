Бывает, когда повестка приходит находящемуся за границей мужчине. Что делать в таком случае – читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку через почтовый ящик

Что делать, если мужчина получил повестку, но находится за границей

Представители военкомата должны лично вручить повестку военнообязанному. Поэтому, если мужчина находится за границей, вместо него никто не может получить этот документ.

Юристка Надежда Грищенко рассказала, что после ознакомления с повесткой военнообязанный должен поставить подпись, которая и подтверждает, что он получил документ. Соответственно, если мужчина находится за границей, он физически не может получить повестку.

Обратите внимание! За границей в дипломатических учреждениях не вручают повестки гражданам Украины.

Если повестку выдали кому-то из родственников военнообязанного, они должны объяснить представителям военкомата, что мужчина за границей и не может вернуться. Таким образом, нельзя передавать повестку через членов семьи или друзей.

В Украине утвердили новые повестки

В конце 2022 года в Украине были утверждены новые правила военного учета. Так, в Украине действителен исключительно последний образец повестки в военкомат. Он несколько похож с предыдущим, но между ними есть разница.

Поэтому если вам будут вручать повестку, следует с ней внимательно ознакомиться и убедиться, что это именно тот образец, который утвержден новым постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года.

Если вам вручают повестку старого образца, то от нее можно отказаться и потребовать, чтобы предоставили ее действующий образец.