Это спасет жизнь: что делать, если неожиданно застало землетрясение
8 февраля 2023, 12:56Читати новину українською
Мощные землетрясения в Турции и Сирии всколыхнули весь мир. Поэтому каждый человек должен знать, что делать, если неожиданно застало землетрясение.
Главное – не паниковать и следовать правилам. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
Важно Землетрясения в Турции и Сирии – более 7800 жертв, из-за границы прибыли спасатели: хронология
Что делать во время землетрясения
Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:
- не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;
- заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;
- не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.
Что делать во время землетрясения / Инфографика 24 Канала
В ГСЧС отметили, что важно:
- Не бросаться к лестнице или лифту,
- Выбегать из дома быстро, но осторожно,
- Опасаться обломков, электрических проводов и других источников опасности.
Кроме этого, в случае нахождения на 1 – 2 этажах – быстро покиньте дом и отойдите от него на открытое место. Если вы находитесь выше второго этажа – немедленно покиньте угловые комнаты.
Советы от ГСЧС / Инфографика спасателей
Трагедия в Турции и Сирии: последние новости
- По состоянию на 8 февраля в Турции погибли 7 108 человек и более 37 000 пострадали. В Сирии в контролируемых оппозицией регионах погибли 1 280 человек, а в регионах, подконтрольных режиму Асада – 1 250. Землетрясение унесло по меньшей мере 9 638 жизней.
- В муниципалитете Бахчелиевлер удалось спасти женщину, которая провела под завалами 43 часа К счастью, она жива. 6-летнего сына женщины удалось спасти раньше. Однако судьба ее второго ребенка – 6 месячного младенца – остается неизвестной.
- Кстати, информация о двух погибших украинцах в Турции, к счастью, не подтвердилась. Их вытащили из-под завалов, это была мама с ребенком. Мама сейчас находится в больнице, а ребенок – на попечении родственников.