Это спасет жизнь: что делать, если неожиданно застало землетрясение

Мощные землетрясения в Турции и Сирии всколыхнули весь мир. Поэтому каждый человек должен знать, что делать, если неожиданно застало землетрясение.

Главное – не паниковать и следовать правилам. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Что делать во время землетрясения

Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:

не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;

заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;

не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.



Что делать во время землетрясения / Инфографика 24 Канала

В ГСЧС отметили, что важно:

Не бросаться к лестнице или лифту,

Выбегать из дома быстро, но осторожно,

Опасаться обломков, электрических проводов и других источников опасности.

По возможности не пользуйтесь автомобилем, а передвигайтесь пешком.

Кроме этого, в случае нахождения на 1 – 2 этажах – быстро покиньте дом и отойдите от него на открытое место. Если вы находитесь выше второго этажа – немедленно покиньте угловые комнаты.



Советы от ГСЧС / Инфографика спасателей

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