Головне – не панікувати та слідувати правилам. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Що робити під час землетрусу

Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:

не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;

наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;

не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.



Що робити під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу

У ДСНС зауважили, що важливо:

Не кидатися до сходів або ліфту,

Вибігати з будинку швидко, але обережно,

Остерігатись уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки.

До речі! За можливості не користуйтесь автомобілем, а пересувайтесь пішки.

Окрім цього, у разі перебування на 1 – 2 поверхах – швидко залиште будинок та відійдіть від нього на відкрите місце. Якщо ж ви перебуваєте вище другого поверху – негайно залиште кутові кімнати.



Поради від ДСНС / Інфографіка рятувальників

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