Головне – не панікувати та слідувати правилам. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
Важливо Землетруси у Туреччині й Сирії – понад 7800 жертв, з-за кордону прибули рятувальники: хронологія
Що робити під час землетрусу
Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:
- не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;
- наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;
- не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.
Що робити під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу
У ДСНС зауважили, що важливо:
- Не кидатися до сходів або ліфту,
- Вибігати з будинку швидко, але обережно,
- Остерігатись уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки.
Окрім цього, у разі перебування на 1 – 2 поверхах – швидко залиште будинок та відійдіть від нього на відкрите місце. Якщо ж ви перебуваєте вище другого поверху – негайно залиште кутові кімнати.
Поради від ДСНС / Інфографіка рятувальників
Трагедія у Туреччини та Сирії: останні новини
- Станом на 8 лютого у Туреччині вже загинули 7 108 осіб і понад 37 000 постраждали. У Сирії в контрольованих опозицією регіонах загинули 1 280 осіб, а в регіонах, підконтрольних режиму Асада – 1 250. Землетрус забрав щонайменше 9 638 життів.
- У муніципалітеті Бахчеліевлер вдалося врятувати жінку, яка провела під завалами 43 години. На щастя, вона жива. 6-річного сина жінки вдалося врятували раніше. Однак доля її другої дитини – 6 місячного немовляти – залишається невідомою.
- До речі, інформація про двох загиблих українців у Туреччині, на щастя не підтвердилась. Їх витягнули з-під завалів, це була мама з дитиною. Мама зараз перебуває в лікарні, а дитина – під опікою родичів.