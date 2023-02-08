6-річного сина жінки вдалося врятували раніше. Однак доля її другої дитини – 6 місячного немовляти – залишається невідомою.

До теми Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 9 600 осіб

43 години під завалами багатоповерхівки

Фетхіє Екізоглу жила у 7-поверховому будинку, який зруйнував землетрус. Жінка опинилася під завалами й пробула там 43 години, перш ніж рятувальникам вдалося її знайти. Сина Фетхіє врятували раніше – життю 6-річного Еймена зараз нічого не загрожує. Однак нічого невідомо про долю 6-місячної дитини жінки, яка, ймовірно, досі під завалами.



Фетхіє Екізоглу врятували з-під завалів багатоповерхівки / Фото CNN

Фетхіє з легкими ушкодженнями госпіталізували. Зараз жінка перебуває під наглядом лікарів.

Землетруси в Туреччині та Сирії: головне

6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси магнітудою 7,8 та 6,3. Через це тисячі будинків зруйновані, десятки тисяч людей постраждали та тисячі загинули.

Станом на 10:40 8 лютого відомо, що у Туреччині загинули 7 108 осіб і понад 37 000 постраждали. У Сирії в контрольованих опозицією регіонах загинули 1 280 осіб, а в регіонах, підконтрольних режиму Асада – 1 250. Землетрус забрав щонайменше 9 638 життів.

Однак, на жаль, за прогнозами ВООЗ, кількість загиблих може сягнути 20 000. Пошуково-рятувальні роботи тривають, зокрема Туреччині допомагають українські рятувальники.

Раніше повідомляли, що серед загиблих унаслідок землетрусу є українці, однак інформація не підтвердилася. Мова йшла про матір з дитиною. Жінка зараз під наглядом медиків, а дитина під опікою родичів.

Однак дипломати досі намагаються сконтактувати зі всіма українцями, які після землетрусу не виходять на зв'язок. Станом на ранок 8 лютого посольство України в Туреччині шукає 24 наших громадян.