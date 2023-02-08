Мама зараз перебуває в лікарні, а дитина – під опікою родичів. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До речі Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 7 800 осіб

Зросла кількість заявок про зниклих

Дипломат зазначив, що це не виключає ймовірність інших жертв, оскільки кількість загиблих лише зростає. Станом на ранок 8 лютого землетруси в Туреччині та Сирії забрали життя понад 7 800 осіб.

Кількість заявок про пошук зниклих українців зросла. Наразі 38 підтверджених контактів, тобто людей знайшли, а 24 заявки опрацьовують – шукають. Зранку була інформація про українку, яка, ймовірно, перебуває під завалами. Дипломати зв'язались з рятувальними службами, аби ті виїхали на місце.

Допомога від України

Вчора до Туреччини прибули перші 2 літаки з українськими рятувальниками. Ще одна колона з українськими надзвичайниками вже в дорозі. Мовиться про 77 фахівців, а також екіпаж та кінологів.

Крім людей, Україна надає 18 одиниць техніки для розбору завалів.

Що цьому передувало