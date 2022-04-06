Что делать, когда прозвучала сирена: видеоинструкция для детей

Для того чтобы дети лучше воспринимали информацию о воздушной тревоге, ГСЧС создала анимационный ролик. В нем есть краткая информация о том, как быть, когда звучит сирена.

В ролике ГСЧС предлагает несколько вариантов, как действовать в случае сирены. Всё зависит от места пребывания.

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Неизменным остается только один факт: как только ребенок услышал сирену, он должен немедленно идти в укрытие. Следует находиться в укрытии вместе с родителями.

Сирена в школе

Если воздушная тревога звучит в школе, то нужно делать то, что говорит учитель. С собой нужно взять еду и рюкзак и спокойно идти в укрытие.

Сирена дома

Надо вести себя спокойно, выключить приборы, свет и перекрыть газ. Потом взять свои документы, еду и воду, рюкзак, тепло одеться и идти в укрытие.

Что делать, когда слышно сирену: видео для детей

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