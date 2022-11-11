Полное репутационное фиаско, – Коваленко объяснил, что для россиян означает потеря Херсона
Россияне фактически потеряли контроль за правобережьем Днепра, сверкая пятками из Херсона. Еще ранее многие эксперты и политики прогнозировали, что именно потеря этого областного центра станет началом конца для России.
Министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что с правобережья россияне будут отступать неделями. Впрочем, они существенно ускорили темпы бегства. Об этом в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Что для россиян означает потеря Херсона
Собеседник убежден, что "стимул к ускорению" россиянам предоставили мужественные воины Вооруженных Сил Украины. Особенно обстрелами ствольной и реактивной артиллерии, продолжавшихся в ночь с 10 на 11 ноября.
Если сегодня будет объявлено официально о том, что Херсон освобожден, тогда мы можем говорить о том, что правобережная часть Херсонской области освобождена. Это очень важная тактическая и стратегическая победа для ВСУ,
– отмечает Александр Коваленко.
Для оккупантов эта украинская победа станет тотальным позором. Прежде всего – это репутационное поражение, ведь тогда они будут похожи на шутов.
"Они уже – как шуты. Да тот факт, что они потеряли единственный областной центр, который смогли оккупировать в 2022 году – это полное репутационное фиаско. Куда ниже? Ниже – это уже бежать из Крыма", – убежден обозреватель.
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Россияне бросили своих в Херсоне
Специалист также уверен, что уже сегодня можно говорить о том, что россияне бросили часть своих сил, убегая из Херсона. Ведь за последние 24 – 48 часов их побег происходил хаотично.
Там действительно уже были панические настроения. Там не было такого, чтобы они упорядоченно выводили свои подразделения. Это чувствовалось,
– уверяет Александр Коваленко.
Он объясняет, что такая ситуация возникла в результате того, что россиянам пришлось фактически в несколько раз ускорить темпы побега, поскольку контрнаступление украинских войск сопровождалось ударами по их позициям.
Освобождение Херсона: что известно
- Контрнаступление Вооруженных Сил Украины началось еще в первые дни сентября 2022 года. Ввиду рельефа местности он был очень сложным для наших войск.
- Впрочем, мужественные воины из сил обороны Украины смогли создать настоящий ад для оккупантов, ежедневно освобождая метр за метром нашей земли.
- Прошло два месяца, прежде чем оборона россиян фактически посыпалась. Настолько, что бегство из Херсона пришлось объявить на уровне министерства обороны и генерального штаба армии России. Это произошло 9 ноября.
- Через 2 тяжелых суток воины Вооруженных Сил Украины зашли в Херсон. Впрочем, официально возвращение контроля за областным центром пока не подтверждено.