Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что в Украине надо набирать людей, которые уже имеют жизненный опыт, получили образование, сформировались в семейном плане, а это категория лиц после 25 лет.

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Преимущества военных в возрасте от 25 лет

Люди в возрасте от 25+ лет более адаптированы к суровым вызовам и тем срокам, которые определены для подготовки после мобилизации, ведь они, по словам Тимочко, уже имеют определенный взрослый жизненный опыт.

Современная война, по его словам, является высокотехнологичной, слишком большой акцент на физическую выносливость человека не ставится, больше важны интеллектуальные способности. В 25 лет они, по мнению Тимочко, у человека в разы больше, чем у юноши, который только что закончил школу.

"В Украине надо больше работать над популяризацией, эффективностью мобилизации, убирать пункты в законе, которые дают возможность злоупотреблять отсрочкой, соцгарантиями, увольнениями. Они эффективны в мирное время, но создают препятствия для того, чтобы должным образом заботиться о защите Украины", – считает Тимочко.

Важность базовой подготовки населения

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ озвучил, что он и большинство военнослужащих считают, что даже те граждане, которые не подпадают под призывной возраст, имея время и возможность на социальную адаптацию, должны пройти базовую подготовку несения военной службы вне армии. Это даст возможность человеку получить определенные навыки; снять много барьеров и страхов; лучше понимать, что представляет собой армия.

"Эти стереотипы, что в случае, когда человек пришел в армию, то он должен погибнуть – будут убираться. Потому что люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые будут проходить базовую профессиональную подготовку, будут учиться у инструкторов, которые имеют боевой опыт", – рассказал Тимочко.

По его словам, в Украине обязательно следует организовать процесс психологической и физической адаптации граждан к потенциальному несению военной службы в будущем.

Если враг будет понимать, что в Украине обучение и подготовка граждан проводится качественно, то это серьезно будет влиять на его желание вести боевые действия против Украины в долгую,

– подчеркнул Тимочко.

Тогда, по его мнению, россияне прекрасно будут осознавать, что накопительный эффект от получения общего опыта украинского населения к сопротивлению будет увеличиваться.

"Надо учитывать, что даже сегодня враг имеет в разы большие потери, чем Украина. У нас сейчас воюет только часть населения, но потенциально может присоединиться к бою и другая. Понимая это, в мотивации России осуществлять агрессию будут возникать серьезные препятствия", – считает Тимочко.

Украина должна сохранять оптимизм, но быть готовой к вызовам

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подытожил, что даже надеясь, что скоро могут состояться переговоры и удастся приостановить горячую фазу войны, надо понимать, что Россия никоим образом никогда не придерживалась мирных соглашений. Как только ей удавалось накопить силы, она снова вступала в войну.

Предотвратить это, со слов Тимочко, можно в частности придерживаясь одного из базовых принципов – иметь обще обученное население. Даже после переговоров интенсивность такой подготовки украинских граждан не должна снижаться, а наоборот ее надо наращивать. Украина, по мнению Тимочко, должна надеяться на лучшее, но быть готовой к худшему сценарию развития событий.