Что должно быть в "экстреном чемоданчике" в холодное время: советы от МВД

30 ноября 2022 , 14:05
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Источник:

Министерство внутренних дел

В условиях войны нужно всегда иметь подготовленный "экстренный чемодан". Что именно туда положить в холодное время, читайте в нашем материале.

"Экстренный чемоданчик" нужно собрать, чтобы максимально быстро эвакуироваться в случае опасности. Что же положить туда в холодное время года, рассказали в МВД.

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В так называемый "экстренный чемодан" необходимо положить:

  • документы и их копии;
  • наличные деньги;
  • ключи и их дубликаты;
  • набор теплой одежды;
  • радиоприемник;
  • фонарик, спички, свечи, компас;
  • многофункциональный нож;
  • аптечку;
  • посуду (желательно металлическую);
  • запас продуктов длительного хранения и воды в неделю.

Могут понадобиться скотч и полиэтиленовые пакеты. Также по возможности возьмите спальный мешок и каремат.

Обратите внимание! В МВД подчеркнули, что важно, чтобы в случае опасности вы могли бежать. Поэтому берите только вещи первой необходимости, которые могут понадобиться во время экстренной ситуации.

Что должно быть в "экстренном чемодане" в холодное время: смотрите видео

Как именно собрать "экстренный чемодан": коротко о главном

Важные документы лучше держать при себе, а вот ксерокопии – герметично упаковать и держать в чемодане снаружи, чтобы при необходимости быстро их вытащить.

Содержание чемодана не должно превышать 20 килограммов. В противном случае он может быть тяжелой ношей, а не спасением. Лучший вариант – рюкзак.

Также нужно иметь четкий план маршрута. Но главное – сохранять спокойствие.

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Автор: Юлія Лобурак