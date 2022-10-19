Специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто в интервью 24 каналу отметил, что у России есть огромные запасы советского оружия. И его хватит надолго.

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Россия может бомбить Украину непрерывно несколько недель

Да, оружие, которое есть в России, рано или поздно закончится. Однако, как отметил Дебатто, его достаточно для того, чтобы сделать жизнь украинцев горькой.

У россиян еще много карт в рукаве, за исключением ядерного оружия, не будем себя обманывать, у них есть огромные запасы советского оружия, не бесконечные, конечно, но их хватит для того, чтобы сделать жизнь украинцев довольно грустной, они могут бомбить постоянно несколько недель, но потом все кончится. И здесь они ничего не поделают, потому что просто не будет откуда взять оружие,

– сказал он.

У России есть несколько стран, которые ее поддерживают и к которым она может обратиться за помощью. Речь идет об Иране и КНДР. Однако экс-разведчик США отметил, что "если кто-то и обратится за помощью в КНДР – это значит, что он стоит на коленях".

И пока Путин у власти, они не сдадутся, но у них нет другого выхода, как сдаться, потому что весь мир по сути против них, с санкциями и тому подобным, и для Путина здесь вообще нет другого выхода. Даже если он применит тактическое ядерное оружие, то все станет гораздо хуже. Для России один только выход – сдаться или проиграть,

– сказал Дэвид Дебатто.

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