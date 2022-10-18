Как сказал Дебатто в интервью 24 каналу, он является одним из многих американских ветеранов спецслужб, которых совершенно не удивляет очень высокий уровень подготовки украинских спецслужб и армии.

Важно Была заложена взрывчатка в нескольких местах, — Дебатто разгромил версию россиян о грузовике

По его словам, США знали, что украинские разведчики не только профессиональные, но и очень мотивированные, патриотические, а также то, что они никогда не сдадутся. Он объяснил, что с 2014 года, когда и началось вторжение России на украинскую территорию, США и страны ЕС тренировали украинские разведывательные службы.

И они (украинские разведчики – 24 канал) все эти знания впитывали как губка. Они очень способные ученики. Некоторые из них учились в Европе, другие – в США, многие получали знания от инструкторов в Украине,

– заметил экс-разведчик США.

Он подчеркнул, что уровень подготовки украинских разведчиков и контрразведчиков просто невероятный.

"На несколько уровней выше того, что могла бы подготовить Россия по целой куче причин, которые мы могли бы с вами обсудить потом, если бы вы захотели. То есть опять же – я не удивлен уровнем подготовки украинцев, он – мегамощный", – подчеркнул Дэвид Дебатто.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал Вооруженные Силы Украины самой опытной армией мира. Причина тому – масштабы войны в нашем государстве и тот опыт, который получают наши защитники и защитницы. Буданов подчеркнул, что после войны в военной стратегии будет немало изменений, которые будут зависеть именно от войны в Украине.

Достойно внимания – Минобороны показало тех, кто сейчас защищает Украину: смотрите видео