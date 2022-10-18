Як сказав Дебатто в інтерв'ю 24 каналу, він є одним з багатьох американських ветеранів спецслужб, яких абсолютно не дивує дуже високий рівень підготовки українських спецслужб та армії.

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За його словами, США знали, що українські розвідники не лише професійні, але і надзвичайно вмотивовані, патріотичні, а також те, що вони ніколи не здадуться. Він пояснив, що ще з 2014 року, коли й почалося вторгнення Росії на українську територію, США та країни ЄС тренували українські розвідувальні служби.

І вони (українські розвідники – 24 канал) всі ці знання вбирали як губка. Вони дуже здібні учні. Деякі з них вчилися в Європі, інші – у США, багато хто здобував знання від інструкторів в Україні,

– зауважив ексрозвідник США.

Він наголосив, що рівень підготовки українських розвідників та контррозвідників просто неймовірний.

"На кілька рівнів вищий за те, що могла б підготувати Росія через цілу купу причин, які ми могли б з вами обговорити потім, якби ви захотіли. Тобто, знову ж таки – я не здивований рівнем підготовки українців, він – мегапотужний", – підкреслив Девід Дебатто.

Додамо, що раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав Збройні Сили України найдосвідченішою армією світу. Причиною того є масштаби війни в нашій державі і той досвід, який отримують наші захисники та захисниці. Буданов наголосив, що після війни у військовій стратегії буде чимало змін, які залежатимуть саме від перебігу війни в Україні.

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