Спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто в інтерв'ю 24 каналу зауважив, що у Росії є величезні запаси радянської зброї. І її вистачить на довго.

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Росія може бомбардувати Україну безперервно кілька тижнів

Так, зброя, яка є у Росії, рано чи пізно закінчиться. Проте, як зауважив Дебатто, її достатньо для того, щоб зробити життя українців скорботним.

Росіяни мають ще багато карт в рукаві, за винятком ядерної зброї, не будемо себе обманювати, в них є величезні запаси радянської зброї, не нескінченні, звісно, але їх вистачить для того, щоб зробити життя українців доволі скорботним, вони можуть бомбардувати постійно кілька тижнів, але потім все закінчиться. І тут вони нічого не вдіють, бо просто не буде звідки взяти зброю,

– сказав він.

Росія має кілька країн, які її підтримують й до яких вона може звернутися за допомогою. Мовиться про Іран та КНДР. Проте ексрозвідник США зауважив, що "якщо хтось і звернеться за допомогою до КНДР – то це означає, що він стоїть на колінах".

І поки Путін при владі, вони не здадуться, але в них немає іншого виходу як здатися, бо весь світ по суті проти них, із санкціями й таким іншим, і для Путіна тут взагалі немає іншого виходу. Навіть якщо він застосує тактичну ядерну зброю, то все стане лише набагато гірше. Для Росії один лише вихід – здатися або програти,

– сказав Девід Дебатто.

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