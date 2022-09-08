Блинкен рассказал, что включает в себя новый пакет военной помощи от США на 675 миллионов долларов
Источник:CBS
США продолжают оказывать военную помощь Украине. Новый пакет поддержки составляет 675 миллионов долларов.
Государственный секретарь Энтони Блинкен приехал 8 сентября в Киев. Визит связан с новой крупной военной помощью на сумму более 2 миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым угрожает россия.
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Что получит Украина
Блинкен отметил, что помощь для 18 стран, которым потенциально может угрожать россия, пойдет "на сдерживание и защиту от новых угроз их суверенитету и территориальной целостности". Финансирование позволяет покупать конкретное вооружение, на которое есть запрос.
Эта помощь еще раз демонстрирует нашу непреклонную преданность будущему Украины как демократическому, суверенному и независимому государству, а также безопасности союзников и партнеров по всему региону,
– говорится в сообщении.
Финансирование дополняется пакетом тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники. Для Украины он составляет 675 миллионов долларов. Пакет включает гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы.
Обратите внимание – необъявленный визит Блинкена в Киев: смотрите видео