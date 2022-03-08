То, что Европа в безопасности – это иллюзия, – Вениславский.

Россия продолжает атаковать украинские города. В частности, под угрозой уже даже оказались АЭС, от которых может страдать не только Украина. Однако Европа продолжает жить в иллюзиях.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Федор Вениславский – член Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. По его словам, закрытие неба над Украиной продолжает оставаться одним из самых сложных вопросов.

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Вениславский: На Европу должны влиять граждане

Вениславский рассказал, что сейчас налицо ситуация, когда безумие политического руководства России вызывает определенную обеспокоенность у европейских лидеров. Мол, боятся, если закроют небо и начнут сбивать самолеты России, это приведет к новому глобальному конфликту.

Они считают, что пока что в безопасности, хотя это определенная иллюзия, учитывая состояние рашистов,

– подчеркнул политик.

Как заметил Вениславский, Владимир Зеленский сейчас действительно вызывает восхищение у граждан всего цивилизованного мира. В частности, речь идет о гражданах европейских столиц, которые должны влиять на собственную власть.

Аргумент, что Запорожская АЭС стала объектом нападения со стороны России и Чернобыльскую АЭС контролируют войска России, должно быть очень мощным сигналом для западного мира, считает член Комитета Совета.

"Власть не понимает всей опасности, к которой может привести случайное попадание российских снарядов в АЭС. Это может иметь последствия катастрофы по меньшей мере европейского масштаба", – пояснил Вениславский.

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