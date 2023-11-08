Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Он отметил, что один плацдарм с юга, а другой с севера примерно такого же масштаба. Они уже отказываются от больших "клещей" и постараются малышами зайти в город. То есть двойным ударом.



Южный плацдарм/ Скриншот с видео

Роман Свитан объяснил, что сейчас россияне работают артиллерией и немного авиацией, иногда проходят мясные штурмы, но небольшими группами. Однако при наступлении точно будут использовать технику.

Почему они сейчас не наступают серьезно? Готовят технику. У них будет "окно", возможно, на несколько дней или неделю до серьезных дождей. Тогда техника еще сможет идти по полям именно в этом районе.

Там чернозем такой, что засосет, как только пойдут дожди, поэтому техника проходить не сможет. Именно в это "окно" они с техникой будут пытаться организовать третий штурм,

– рассказал военный эксперт.

"Наши артиллеристы и ракетчики делают все возможное, чтобы помешать россиянам подготовиться к третьему штурму. Ведь если техники там не будет, то без техники штурма как такового тоже не будет", – добавил Свитан.

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Уничтожение коллаборанта

Во временно оккупированном Луганске погиб бывший начальник управления так называемой "народной милиции" Михаил Филипоненко. Известно, что в его автомобиле сработало взрывное устройство.

Свитан подчеркнул, что все коллаборанты так завершат. Их ждет смерть, куда бы они ни убежали. В ближайший десяток лет они будут найдены в любой точке мира и уничтожены.

"Все, кто заходил на территорию Украины с оружием против нас – будут уничтожены нашими спецслужбами. Сейчас они только "разминаются", – добавил военный эксперт.

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