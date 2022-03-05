Что говорят женщины в Харькове, где российские войска бомбят жилые дома: эмоциональное видео

Российские захватчики цинично обстреливают жилые кварталы Харькова. Многие женщины и дети уже уехали из города. Что они говорят о войне с Россией – смотрите видео в статье.

Отметим, что Россия продолжает бомбить жилые дома, школы и больницы в Харькове.

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Женщины, которые уехали из Харькова, признаются, что им едва удалось это сделать. Со слезами на глазах они говорят, что до этого 7 дней сидели в метро. "Больше нет Харькова. Его разбили и убили", – считает одна женщина.

Другая женщина рассказала, что она наполовину россиянка по папиной линии, и добавляет, что не ожидала такого беспредела от своих родных россиян. "Это ужас и об этом надо говорить на весь мир и об этом негодяе, который устроил кровавую бойню", – говорит харьковчанка.

Обращение женщин к россиянам

Жители Харькова после пережитого обратились к россиянам.

Мамы россиян, пожалуйста, посмотрите, что наши дети такие же маленькие, куда им давать в 18 лет автомат в руки? Вы подумайте, что не выживет ни один ваш ребенок. Зачем вам это нужно? Мы не хотим, чтобы ваших и наших детей убивали,

– заявила женщина.

По ее словам, только мама может встать и пойти защитить своего ребенка. "Почему вы сейчас не встаете и верите этому всему. Встаньте, пожалуйста, и защитите своих сыновей", – добавила она.

Что говорят женщины из Харькова о бомбардировке города / Видео "Радио Свобода"

К слову, российские военные цинично обстреливают мирный Харьков. Кремль убеждает, что якобы гражданских не трогают, но на самом деле войска РФ намеренно сбрасывают бомбы в жилые районы. Одна из таких разгромила 1 марта Майдан Свободы. Жертв и раненых – десятки. Детали и фото – в статье.

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