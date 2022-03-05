Зазначимо, що Росія продовжує бомбити житлові будинки, школи та лікарні у Харкові.

До теми Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

Жінки, які виїхати з Харкова, зізнаються, що їм ледь вдалося це зробити. Зі сльозами на очах вони кажуть, що до цього 7 днів сиділи в метро. "Більше немає Харкова. Його розбили і вбили", – вважає одна жінка.

Інша жінка розповіла, що вона наполовину росіянка по татовій лінії, і додає, що неочікувала такого свавілля від своїх рідних росіян. "Це жах і про це треба говорити на весь світ і про цього негідника, який влаштував криваву бійню", – каже харків’янка.

Звернення жінок до росіян

Жителі Харкова після пережитого звернулися до росіян.

Мами росіян, будь ласка подивіться, що наші діти такі ж маленькі, куди їм давати у 18 років автомат до рук? Ви подумайте, що не вижиме жодна ваша дитина. Навіщо вам це потрібно? Ми не хочемо, щоб ваших і наших дітей вбивали,

– заявила жінка.

За її словами, лише мама може встати і піти захистити свою дитину. "Чому ви зараз не встаєте і вірите цьому всьому. Встаньте, будь ласка, та захистіть своїх синів", – додала вона.

Що кажуть жінки з Харкова про бомбардування міста / Відео "Радіо Свобода"



До слова, російські військові цинічно обстрілюють мирний Харків. Кремль переконує, що, мовляв, цивільних не чіпають, але насправді війська РФ навмисно скидають бомби у житлові райони. Одна з таких розгромила 1 березня Майдан Свободи. Жертв і поранених – десятки. Деталі та фото – у статті.

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