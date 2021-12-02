Что изменит резонансный "антиахметовский" закон

Переворот откладывается, а вот зима наступила по расписанию! Учитывая многочисленные запросы по законопроекту №5600, разобралась с рентой на руду на конкретных цифрах. Далее читайте на украинском.

До прийняття законопроєкту №5600 рента на залізну руду розраховувалась як 11 – 12% (11% – якщо світові ціни на руду низькі, 12% – якщо високі) від собівартості видобутку. Це було в середньому 3 долари з тони руди.

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5600 запроваджує нову методику

Якщо ринкова ціна до 100 доларів за тону – рента складатиме 3,5% від ціни.

Якщо від 100 доларів до 200 доларів за тону – 5% від ціни.

Якщо понад 200 доларів – 10% від ціни.

З червня 2020 по жовтень 2021 року ціни були вищі за 100 доларів, в тому числі в травні – червні 2021 року вищі за 200 доларів.

На сьогодні ціна складає 95 доларів за тону. Відповідно, з сьогоднішніми цінами рентний платіж складатиме 3,5% від 95 доларів. Це 3,3 долара, або на 10% більше від попереднього рівня.

З травня 2014 року до червня 2020 року ціна на руду була вищою за 100 доларів лише 3 місяці з травня по серпень 2019. При цьому іноді ціна опускалась до 39 доларів, і нерідко коливалась в межах 50 – 70 доларів.

Чому зростають ціни

Нинішній сплеск цін на сировину викликаний стрімким економічним відновленням світу (але не України) після коронакризи.

Відновлення неодмінно сповільниться, в норму повернуться і ціни на сировину. І тоді є ймовірність, що бюджет не отримає навіть колишніх 3 доларів за тону.

Загалом у 2022 році, від всіх видів ренти планується отримати 71,2 мільярда гривень.