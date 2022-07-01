Визовый режим въезда для граждан РФ
Кабинет Министров Украины принял решение о визовом режиме въезда для граждан России после предложения президента Владимира Зеленского в июне 2022 года.
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"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – отметил президент Украины.
Социальные выплаты в июле 2022
Прожиточный минимум
С 1 июля он составляет 2508 гривен на одного человека в расчете на месяц (обобщенный показатель), а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет – 2201 гривна;
- детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;
- трудоспособных лиц – 2600 гривен;
- лиц, потерявших трудоспособность – 2027 гривен.
Суммы установлены в соответствии со ст. 7 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
Что вырастет вместе с прожиточным минимумом:
Оплата труда – индексируется в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (2600 грн.).
Минимальный размер пенсии по возрасту – увеличатся до 2027 грн для лиц, получающих пенсию в минимальном размере.
Размер пособия по безработице (максимальный) – не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц и составлял бы 10400 грн. Также максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 150 процентов минимальной заработной платы на 1 января календарного года. В 2022 году – это 9750 грн.
Декретные – пособие беременным и в связи с родами – 100 процентов среднемесячного дохода (стипендии, денежного обеспечения, пособия по безработице и т.п.) женщины, но не менее 25 процентов от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц, то есть не менее 650 грн.
Размер пособия одиноким матерям – максимальный размер пособия равен: для детей до 6 лет – 2 201 грн, для детей с 6 до 18 лет – 2 744 грн, для детей 18-23 лет, обучающихся в вузах на дневной форме обучения – 2 600 грн.
Плата за выдачу лицензии – 2600 грн. (в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
Алименты повысят автоматически
В Украине вырастет минимальный размер алиментов с 1 июля 2022 года. Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине, о котором мы писали выше.
Для пересчета не нужно обращаться в органы исполнительной службы (службы рассчитают автоматически) / Коллаж 24 канала
Размер алиментов с 1 июля 2022 года составит:
- для детей до 6 лет — 1100,50 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет – не менее 1372,00 гривен.
Напомним, что максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответственно.
Коммуналка и тарифы
С 1 июля 2022 г. небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно предоставлять ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.
Растаможка авто с 1 июля
Бесплатным останется только растаможка электромобилей. Растаможка подержанных авто с большим пробегом по новому законодательству будет дешевле.
В общем, кроме возраста автомобиля, на стоимость будет влиять объем и тип двигателя, а также налог на роскошь (только для новых авто стоимостью от 375 минимальных зарплат).
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Саму же процедуру упростили. В приложении "Дия" можно будет заполнить электронную декларацию и произвести регистрацию.
Удорожание автострахования
Если говорить об автогражданке, то увеличат размер максимальных выплат:
- 160 000 грн за ущерб, причиненный имуществу (было 130 тыс. грн);
- 320 000 грн за ущерб, причиненный здоровью и жизни пострадавших (было 260 тыс. грн).
Вырастет размер выплаты при оформлении Европротокола (формы сообщения страховой компании о ДТП, позволяющей оформить дорожную аварию без вызова работников полиции).
Новый механизм получения водительских прав
Для получения водительских прав с 24 июля будет необходимо:
- пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, действующее один год (без сдачи внутреннего экзамена);
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
- выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
- сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее в течение 2 лет;
- в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
"Айкосы" (IQOS) в общественных местах
С 11 июля будет запрещено курить электронные сигареты и айкосы в общественных местах. С 1 июня уже запрещено продавать несовершеннолетним электронные сигареты.
Может заработать Реестр разрушенного имущества
В июле 2022 года обещают запуск Реестра разрушенного имущества. Кроме подачи заявок о вреде, украинцы смогут добавлять результаты обследования пострадавших объектов.
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В Мининфраструктуре напомнили, что ранее в приложении "Дия" появилась возможность подачи заявки о поврежденном имуществе.