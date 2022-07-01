Візовий режим в’їзду для громадян РФ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про візовий режим в'їзду для громадян Росії після пропозиції президента Володимира Зеленського у червні 2022 року.

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"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України", – зазначив тоді президент України.

Петиція щодо візового режиму з Росією з'явилася на сайті Офісу Президента у травні 2022 року.

Соціальні виплати у липні 2022

Прожитковий мінімум

З 1 липня він складає 2508 гривень на одну особу в розрахунку на місяць (узагальнений показник), а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2201 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років – 2744 гривні;

працездатних осіб – 2600 гривень;

осіб, які втратили працездатність – 2027 гривень.

Суми встановлені відповідно до ст. 7 Закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Що зросте разом з прожитковим мінімумом:

Оплата праці – індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (2600 грн).

Мінімальний розмір пенсії за віком – збільшаться до 2027 грн для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі.

Розмір допомоги по безробіттю (максимальний) – не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і становив би 10400 грн. Також максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати станом на 1 січня календарного року. У 2022 році – це 9750 грн.

Декретні – допомога вагітним та у зв'язку з пологами – 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 650 грн.

126 календарних днів відпустки – 2 730 грн, 140 календарних днів відпустки – 3 033,33 грн, 180 календарних днів відпустки – 3 900 грн.

Розмір допомоги одиноким матерям – максимальний розмір допомоги дорівнює: для дітей до 6 років – 2 201 грн, для дітей з 6 до 18 років – 2 744 грн, для дітей 18-23 років, що навчаються у ВНЗ на денній формі навчання – 2 600 грн.

Призначається в тому випадку, якщо отриманий за попередні 6 місяців середньомісячний дохід сім'ї на дитину менший за прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Плата за видачу ліцензії – 2600 грн (у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Аліменти підвищать автоматично

В Україні зросте мінімальний розмір аліментів з 1 липня 2022. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні, про який ми писали вище.

Для перерахунку не потрібно звертатися до органів виконавчої служби (служби розрахують автоматично) Колаж 24 каналу

Розмір аліментів з 1 липня 2022 року становитиме:

для дітей віком до 6 років — 1100,50 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років — не менше 1372,00 гривень.

Нагадаємо, що максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідно.

Комуналка та тарифи

З 1 липня 2022 року непобутовим споживачам для укладення договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ані письмовий дозвіл на перехід, ані акт звірки або довідку від чинного постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості.

Тарифи на водопостачання та водовідведення лишаться на рівні чинних до 24 лютого 2022 року, а тарифи на електроенергію діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

Розмитнення авто з 1 липня

Безкоштовним залишиться тільки розмитнення електромобілів. Розмитнення старих авто з великим пробігом за новим законодавством буде дешевше.

Загалом крім віку автівки, на вартість буде впливати обсяг і тип двигуна, а також податок на розкіш (тільки для нових авто вартістю від 375 мінімальних зарплат).

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Саму ж процедуру спростили. У додатку "Дія" можна буде заповнити електронну декларацію та здійснити реєстрацію.

Подорожчання автострахування

Якщо говорити про автоцивілку, то збільшать розмір максимальних виплат:

160 000 грн за шкоду, нанесену майну (було 130 тис. грн);

320 000 грн за шкоду, заподіяну здоровʼю та життю потерпілих (було 260 тис. грн).

Зросте розмір виплати при оформленні Європротоколу (форми повідомлення страхової компанії про ДТП, яка дозволяє оформити дорожню аварію без виклику працівників поліції).

Новий механізм отримання водійських прав

Для отримання прав водія з 24 липня буде необхідно:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво, яке діє один рік (без складання внутрішнього іспиту);

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

обрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, котре чинне протягом 2 років;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

"Айкоси" (IQOS) у громадських місцях

З 11 липня буде заборонено курити електронні сигарети й "айкоси" в громадських місцях. З 1 червня вже заборонено продавати неповнолітнім електронні сигарети.

Може запрацювати Реєстр зруйнованого майна

В липні 2022 обіцяють запуск Реєстру зруйнованого майна. Крім подання заявок про шкоду українці зможуть додавати результати обстеження постраждалих обʼєктів.

Корисно Як подати заявку на відшкодування за зруйноване житло і які ще компенсації передбачені

У Мінінфраструктури нагадали, що раніше в застосунку "Дія" з'явилася можливість подання заявки про пошкоджене майно.