Голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький повідом, що у відповідь Росія не буде вводити візовий режим з Україною.
Важливо У Зеленського заперечили, що лідери країн ЄС схиляли Україну до перемовин з Росією
Він цинічно зазначив, що росіянам "ні до чого симетрично реагувати на провокацію".
Також рішення України щодо введення візового режиму прокоментував й помічник президента Росії та голова російської делегації на переговорах з українською стороною Володимир Мединський. Його заява звучала так: "Чим би дитя не тішилося, аби не плакало".
Нагадаємо, що з 1 липня 2022 року уряд офіційно запровадив візовий режим для російських громадян. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, Україна пішла на цей крок задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.
Останні новини щодо Росії
- Росія стратегічно програла війну проти України, оскільки зазнала значних збитків і своїми ж діями посилила НАТО, до якого хочуть приєднатися Фінляндія та Швеція.
- Росія для повномасштабної війни проти України залучила понад 300 тисяч військових. Чисельність угруповань на напрямках складає близько 150 тисяч осіб.
- У Росії все частіше стаються пожежі на великих промислових об'єктах. Як-от загоряння найбільшого в країні родовища газу в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
- В Росії намагаються "ліпити героїв" зі знищених окупантів. Так вони хочуть знизити протестні настрої серед цивільного населення. Росіяни усвідомлюють, що велика кількість загиблих військових може спровокувати серйозні протести в регіонах. Тому вони додумалися до цинічної тактики, яка допомагає їм контролювати настрої населення.
- Російські військові продовжують безсоромно красти сільськогосподарську продукцію на тимчасово окупованих територіях України. Тепер вони перейшли до насіння соняшника.
- У Росії невдовзі все ж можуть оголосити масову мобілізацію. Проте наразі на це начебто не погоджується кремлівський диктатор Володимир Путін.
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