Про це 24 каналу розповів правозахисник та директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський. Росіяни усвідомлюють, що велика кількість загиблих військових може спровокувати серйозні протести в регіонах. Тому вони додумалися до цинічної тактики, яка допомагає їм контролювати настрої населення.

Важливо Міністри оборони країн НАТО оголосять про передачу Україні важкого озброєння та артилерії

Намагаються робити з окупантів "героїв"

В регіони Росії та ОРДЛО надійшла вказівка розпочати "героїзацію" загиблих окупантів. Вони тепер вішають всілякі білборди, плакати з обличчями знищених загарбників. Інколи, як розповідає Павло Лисянський, це виглядає особливо комічно.

Так, в Донецьку папірчик А4 з портретом окупанта приклеїли на будці з хот-догами, де він працював.

Так "пом'янули" окупанта із Донецька / Фото Павло Лисянський

У такий спосіб, вважає пан Лисянський, росіяни намагаються заспокоїти населення. Це нібито має допомогти загасити потенційні протестні настрої та наростити так званий "патріотизм". Щоб ця схема працювала, росіяни "шахраюють" з тілами загиблих.

Не кожне тіло окупанта повернеться додому

Щоб знову-таки заспокоїти людей, росіяни "дозовано" відправляють тіла загарбників. Адже якщо в один момент привезуть кілька тисяч трупів з війни проти України, то це може призвести до непередбачуваних наслідків в регіонах.

Вони віддають тіла дозовано. Немає такого, щоб, до прикладу, в Бурятію привезли одразу 2 тисячі тіл. Відповідно тоді регіон повстане. В інших землях роблять те саме. Також багато тіл не віддають. Вони вже знищили їх, – розповів Павло Лисянський.

Деякі окупанти вже точно ніколи не повернуться додому. Адже багато тіл росіяни просто не забрали або буквально спалили трупи. За даними Павла Лисянського, у березні окупанти знищували тіла в Донецькому металургійному заводі. Також вони постійно возять з собою мобільні крематорії.

Саме через ці два кроки ніхто не спостерігає в Росії обурення людей через серйозні втрати власної армії.

Варто додати, що мешканці Донецька вперше з 2014 року почали відчувати, що таке справжня війна. Чоловіків там примусово кидають на фронт, в місті немає води – люди змушені митися в річці й ходити в туалет у відра.