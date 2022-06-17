Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что в ответ Россия не будет вводить визовый режим с Украиной.

Важно У Зеленского возразили, что лидеры стран ЕС склоняли Украину к переговорам с Россией

Он цинично отметил, что россиянам "не при чем симметрично реагировать на провокацию".

Также решение Украины по введению визового режима прокомментировал помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Его заявление звучало так: "Чем бы ребенок не радовался, чтобы не плакал".

Напомним, что с 1 июля 2022 года правительство официально ввело визовый режим для российских граждан. Премьер Денис Шмигаль пояснил, что Украина пошла на этот шаг для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Последние новости по России

Видео по теме – Лавров снова заявил, что Россия "не нападала" на Украину