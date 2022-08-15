Насколько сложно сбивать беспилотники, которые россияне получат от Ирана и чем они опасны

россияне из-за безумных потерь начали клянчить помощь у таких же изгнанников. На помощь оккупантам решил прийти Иран.

российские оккупанты заказали беспилотники в Иране. Из-за потерь и поддержки Украины от цивилизованного мира враг почувствовал потребность искать помощи извне.

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операторы оккупантов уже учатся управлять иранскими дронами

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что иранские беспилотники Shahid 129 станут на вооружение оккупантов как минимум через месяц. Пока враг учится ими пользоваться.

Мы не знаем точной цифры, но действительно Иран все-таки передает российской федерации беспилотники. В открытых источниках была цифра в 46 комплексов. Сколько это беспилотников – трудно сказать,

– заявил Жданов.

Также он добавил, что неизвестно, как сложно нашим воинам будет сбивать иранские беспилотники. Информации о боевом применении этого вида БПЛА крайне мало, поэтому ВСУ придется приобретать эти знания исключительно на практике.

Дроны Shahid 129: что известно о заказе россиян

СМИ сообщают, что российские оккупанты заказали у Ирана 1 000 беспилотников. Первые беспилотники этой серии оккупанты уже использовали в войне с Украиной.

Тегеран считает россию "первой супердержавой", решившей покупать их беспилотники. Кроме того, Иран гордится, что сумел создать дроны, несмотря на наложенные США санкции.

Иранцы не заявляют характеристик этих дронов, только утверждают, что они могут находиться в воздухе более 24 часов. По их словам, именно это привлекло внимание российских оккупантов.

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