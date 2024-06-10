Дело "Укрнефтебурения": как государство забрало у себя полмиллиарда газа

Во вторник, 11 июня, состоится очередное заседание Шестого апелляционного административного суда по делу "Укрнефтебурения". Главный вопрос – будет ли у Украины еще полмиллиарда газа и как мы пройдем следующий отопительный сезон.

Как свидетельствуют данные аналитической компании DiXi Group, объем валового потребления природного газа в Украине в 2023 году составил 21,4 миллиарда м3. Это на 5% больше по сравнению с 2022-м, когда из-за полномасштабного российского вторжения потребление упало до 20,3 миллиарда м3.

Читайте также ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" призывает судей восстановить аннулированные спецразрешения предприятий

А уже в 2024 году, по оценкам DiXi, потребление, в зависимости от различных сценариев, может составить от 21,9 до 25,2 миллиарда м3. Это связано, в частности, с увеличением спроса на газ со стороны тепловой генерации. Украине удается то, что несколько лет назад казалось бы чудом, – не импортировать "голубое топливо". Но с учетом остановки нескольких крупных добывающих компаний, в частности, "Укрнефтебурение", этот тренд может быть нарушен.

Кто в этом виноват и что можно сделать для восстановления добычи газа компаниями, которые остановились, – рассказываем далее.

Газовый ресурс был накоплен, в частности, благодаря крупным компаниям, остановившим производственную деятельность

1 марта, после окончания отопительного сезона 2023/24, выяснилось, что Украина прошла зиму, используя газ только собственной добычи. Это было практически историческое событие, в которое мало кто бы поверил несколько лет назад.

Первоочередная причина отсутствия импорта – сокращение потребления как промышленностью, так и домохозяйствами. Но стоит отметить, что чисто украинский газовый ресурс был накоплен, в частности, благодаря нескольким крупным компаниям, что в прошлом году по разным причинам остановили производственную деятельность.

Наиболее показательным является пример ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" (УНБ), которое почти 1,5 десятилетия вело добычу газа и нефти на Сахалинском месторождении в Харьковской области. Одна из самых мощных украинских компаний мгновенно остановилась по решению Шестого апелляционного административного суда (ШААС). А инициатором стала Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра). Именно она через суд требовала аннулировать спецразрешение №6349 на разработку Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области. И, несмотря на нарушение ряда процедур и сроков, добилась своего – государственную службу поддержали судьи, чье решение навредило интересам государства. Особенно циничным оно выглядит в контексте того, что остановка состоялась в разгар отопительного сезона, когда каждый кубометр газа важен.

Также примечательно, что аннулирование упомянутого Спецразрешения произошло не во времена, когда компанией управляли менеджеры олигархов с сомнительной репутацией. Оно произошло сразу после того, как УНБ по решению Кабинета министров перешло в управление государства. При новом менеджменте компания начала увеличивать добычу углеводородов и улучшать финансовые показатели. Но все это остановилось 1 декабря 2023 года. Уже 6 месяцев производственные мощности "Укрнефтебурения" стоят, а государство теряет налоги, дивиденды и газ, который нужен для прохождения отопительного сезона 24/25.

Что известно о деле "Укрнефтебурения"

История берет начало в 2009 году, когда УНБ впервые попыталась получить специальное разрешение на добычу газа и нефти на Сахалинке. Но тогда Госгеонедра должным образом не рассмотрела заявление компании, из-за чего УНБ обратилась в суд.

В феврале 2010 года во исполнение судебных решений "Укрнефтебурение" получила первое спецразрешение № 5139 на добычу. Но Госгеонедра продолжала оспаривать судебные решения.

Параллельно происходили другие процессы – компания добилась расширения границ Сахалинского месторождения и получила второе спецразрешение № 6349. Это произошло в июле 2019 года. Первая лицензия, выдана во исполнение решения суда, была аннулирована.

В ноябре 2019 года судебная волокита наконец дошла до логического завершения и Верховный Суд обязал Государственную службу геологии и недр Украины повторно рассмотреть заявление "Укрнефтебурение" о выдаче специального разрешения. Этого до сих пор не произошло. Однако это не мешало компании работать, потому что она уже имела второе спецразрешение.

С началом полномасштабного российского вторжения в государстве и в нефтегазовом секторе Украины начались масштабные трансформации, которые коснулись и УНБ. В апреле 2023 года корпоративные права "Укрнефтебурение" были арестованы и тогда стало известно, что компанию могут передать в управление государству в лице АРМА (Национальное агентство по розыску и менеджменту активов), которое впоследствии должно было найти нового управляющего.

Пока процесс поиска нового управляющего был в разгаре, Госгеонедра в июне 2023 года подала заявление о повороте исполнения решения суда по делу 2019 года. Но почему-то требовала отменить второе специальное разрешение, которое УНБ получила по другой процедуре.

Буквально через несколько недель после этого компания была передана в управление государственной "Укрнафте", в УНБ был назначен новый менеджмент и новая юридическая команда. Им удалось убедить суд первой инстанции, что аргументы Госгеонедра не имеют законных оснований. Однако апелляционная инстанция, а именно коллегия судей ШААС, не увидели нарушений и стали на сторону заявителя и в ноябре решили аннулировать Спецразрешение и Приказ Госгеонедр, которым это Спецразрешение было выдано.

1 декабря 2023 УНБ остановила добычу, однако продолжила борьбу в судах не только за свои права, но и права государства. Потому что Украина ежемесячно теряет сотни миллионов гривен налогов и десятки миллионов кубометров газа, который является залогом украинской энергонезависимости.

1 июня 2024 года исполнилось 6 месяцев с момента остановки УНБ. В компании подсчитали, что, в среднем, государство ежемесячно недополучает 47,3 миллиона м3 природного газа и 5229 тонн конденсата. За полгода это почти 285 миллионов кубометров газа и 31 тысяча тонн конденсата.

То, что сегодня происходит с "Укрнефтебурение" – очень негативный фактор для украинской энергетики. Из-за этого страна ежегодно теряет примерно полмиллиарда кубометров газа, которые смогли бы сделать нас сильнее и устойчивее в условиях войны,

– отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

По его словам, общий результат для отрасли зависит от всех компаний, что сейчас работают в Украине. Потому что государственные предприятия могут увеличить добычу максимум на 10%. Такой прирост зафиксирован по итогам 5 месяцев 2024 года.

Что это означает в абсолютных цифрах?

В 2023 году государственное. 10% от этого показателя составляет около 140 тысяч кубометров. Это, которая входила в перечень крупнейших добывающих компаний страны.

Всю эту нехватку придется импортировать, тратя дефицитную валюту и создавая дополнительное давление на курс гривны.

Второй более желательный сценарий – возобновление работы "Укрнефтебурения", которое должно добывать газ и нефть и восстановить статус крупного налогоплательщика. Потому что еще в декабре прошлого года в компании посчитали, что каждый день простоя добычи – это потери местного и государственного бюджетов (без НДФЛ, ЕСВ и военного сбора) на уровне 410,5 миллиона гривен ежемесячно. В частности, это:

190 миллионов ренты,

132,2 миллиона НДС,

88,2 миллиона налога на прибыль.

На рассмотрении Шестого апелляционного административного суда находится заявление "Укрнефтебурение" о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которое доказывает необоснованность заявления Госгеонедр.

Газодобывающая компания под контролем государства должна добывать газ и приносить государству прибыль, особенно в такое трудное для украинской энергетики время. 500 миллионов кубометров газа – это весомый ресурс, что точно поможет украинцам пройти следующую зиму, – подчеркивает председатель правления "Укрнефтебурения" Олег Мальчик.

Еще более важный аспект, по его словам, заключается в другом. 10 миллиардов гривен налогов и дивидендов в год – это средства, которые должны идти на поддержку защитников Украины.