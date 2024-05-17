В частности из-за остановки добычи на Сахалинской площади в Харьковской области государство ежегодно теряет 10 миллиардов гривен налогов и дивидендов и 500 миллионов кубометров газа, отмечает 24 канал.

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Из-за чего не работает газодобывающая компания

"Газодобывающая компания под контролем государства должна добывать газ и приносить государству прибыль, особенно в такое трудное для украинской энергетики время. 500 миллионов кубометров газа – это весомый ресурс, что точно поможет украинцам пройти следующую зиму", – заявляет председатель правления "Укрнефтебурение" Олег Мальчик.

Еще более важный аспект заключается в другом. 10 миллиардов гривен налогов и дивидендов в год – это средства, которые должны идти на поддержку защитников Украины. Особенно сейчас, когда российские оккупанты пытаются расширить фронт, атакуя Харьковскую и Сумскую области. Это дроны. Это оружие. Это экипировка. Это техника для наших военных. Сейчас от одного удара молоточка судей зависит, получит страна миллиарды гривен на защиту, или нет. Так каким будет это решение?,

– говорит председатель правления.

Ценный ресурс, который сейчас мог бы помочь и украинской энергетике, не добывается с 1 декабря 2023 года – уже полгода, то есть, ориентировочные потери достигают 5 миллиардов гривен и 250 миллионов кубометров газа. Причина остановки добычи – решение Шестого апелляционного административного суда (ШААС), который по заявлению Государственной службы геологии и недр Украины отменил приказ Госгеонедра №204.

Таким образом, было аннулировано спецразрешение ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" на добычу на Сахалинском месторождении, а также 17 спецразрешений 15 других компаний. В частности АО "Украинские энергетические машины". Сейчас предприятие подало апелляционную жалобу, потому что суд без их участия решил вопрос об их правах и обязанностях.



16 января 2024 года ШААС своим постановлением уже отказал им в открытии производства. Однако 1 апреля 2024 года Постановлением Верховного Суда кассационную жалобу АО "Украинские энергетические машины" частично удовлетворено. Поэтому уже 29 апреля 2024 года ШААС своим постановлением открыл апелляционное производство по жалобе АО "Украинские энергетические машины" и назначил дату рассмотрения.



20 мая 2024 года Шестой апелляционный административный суд (ШААС) начнет рассмотрение апелляционной жалобы АО "Украинские энергетические машины" на постановление Киевского окружного административного суда от 09.08.2023 года.



Коллектив ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" надеется, что решение по делу №2а-7778/09/2670 позволит предприятию работать на энергетическую независимость Украины и приносить пользу государству, войску и гражданам.