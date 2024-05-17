Зокрема через зупинку видобутку на Сахалінській площі в Харківській області держава щорічно втрачає 10 мільярдів гривень податків і дивідендів та 500 мільйонів кубометрів газу, зауважує 24 канал.

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Через що не працює газовидобувна компанія

"Газовидобувна компанія під контролем держави має видобувати газ та приносити державі прибуток, особливо у такий скрутний для української енергетики час. 500 мільйонів кубометрів газу – це вагомий ресурс, що точно допоможе українцям пройти наступну зиму", – заявляє голова правління "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик.

Ще більш важливий аспект полягає в іншому. 10 мільярдів гривень податків та дивідендів на рік – це кошти, які мають йти на підтримку захисників України. Особливо зараз, коли російські окупанти намагаються розширити фронт, атакуючи Харківщину та Сумщину. Це дрони. Це зброя. Це екіпірування. Це техніка для наших військових. Зараз від одного удару молоточка суддів залежить, отримає країна мільярди гривень на захист, чи ні. То яким буде це рішення?,

– каже голова правління.

Цінний ресурс, який зараз міг би допомогти й українській енергетиці, не видобувається з 1 грудня 2023 року – вже пів року, тобто, орієнтовні втрати досягають 5 мільярдів гривень та 250 мільйонів кубометрів газу. Причина зупинки видобутку – рішення Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС), який за заявою Державної служби геології та надр України скасував наказ Держгеонадра №204.

Таким чином, було анульовано спецдозвіл ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" на видобуток на Сахалінському родовищі, а також 17 спецдозволів 15 інших компаній. Зокрема АТ "Українські енергетичні машини". Зараз підприємство подало апеляційну скаргу, бо суд без їх участі розв'язав питання про їх права та обов'язки.



16 січня 2024 року ШААС своєю ухвалою вже відмовив їм у відкритті провадження. Однак 1 квітня 2024 Постановою Верховного Суду касаційну скаргу АТ "Українські енергетичні машини" частково задоволено. Тому вже 29 квітня 2024 року ШААС своєю ухвалою відкрив апеляційне провадження за скаргою АТ "Українські енергетичні машини" та призначив дату розгляду.



20 травня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) почне розгляд апеляційної скарги АТ "Українські енергетичні машини" на ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 09.08.2023 року.



Колектив ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" сподівається, що рішення у справі №2а-7778/09/2670 дозволить підприємству працювати на енергетичну незалежність України та приносити користь державі, війську та громадянам.