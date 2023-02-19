Об этом рассказало британское издание The Times. Указали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считал российские войска "не очень дисциплинированными", однако признал – именно количество людей составляет проблему.

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Украина решила также увеличивать численность военных. Об этом журналистам анонимно рассказал чиновник из ОП.

Украина открыла новую схему добровольной мобилизации с "хорошими результатами". Многие готовы идти воевать. У нас также есть волонтеры из других стран. У нас есть чеченцы, поляки, белорусы, литовцы, люди из Великобритании, США и Канады, – говорится в анонимном сообщении.

Страх потерять поддержку США

В The Times пишут, что судьбу Украины решает поддержка Запада. Однако "высокопоставленные источники" из Офиса Президента озабочены перспективой победы Республиканской партии на президентских выборах в США в 2024 году.

"Республиканская партия предпочитает тратить деньги на внутренние приоритеты", – отметили в издании.

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