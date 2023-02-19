Про це розповіло британське видання The Times. Зазначили, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважав російські війська "не дуже дисциплінованими", проте визнав – саме кількість людей становить проблему.

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Україна вирішила також збільшувати чисельність військових. Про це журналістам анонімно розповів чиновник з ОП.

Україна відкрила нову схему добровільної мобілізації з "хорошими результатами". Багато людей готові йти воювати. У нас також є волонтери з інших країн. У нас є чеченці, поляки, білоруси, литовці, люди з Великої Британії, США та Канади, – мовиться в анонімному повідомленні.

Страх втратити підтримку США

У The Times пишуть, що долю України вирішує підтримка Заходу. Проте "високопоставлені джерела" з Офісу Президента стурбовані перспективою перемоги Республіканської партії на президентських виборах у США у 2024 році.

"Республіканська партія воліє витрачати гроші на внутрішні пріоритети", – зазначили у виданні.

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