Про це 24 Каналу розповів підполковник ГУР та екскомандир спецназу Ізраїлю Денис Десятник. За його словами, бідність росіян є однією з причин, чому росіяни йдуть воювати проти України.

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На що сподіваються росіяни

Денис Десятник розповів, що людський ресурс у Росії – дуже великий. Там є багато бідних поселень, які через бажання мародерити та щось вкрасти зголошуються воювати. На думку підполковника ГРУ, росіяни розраховують заробити грошей та щось вкрасти для себе.

Через значну кількість таких осіб, Росії вдається набрати багато мобілізованих для війни з Україною.

"Ми звикли дивитись на Москву та Санкт-Петербург, але якщо подивитись трохи глибше, вони взагалі не розвинені в плані модернізації та вони дуже бідні. Якщо вони дивились на туалет та не розуміли що це таке, або вони дивились на телевізори та дивувались, чому на стінах висять "чорні картини", –пояснив Денис Десятник.

Росія готується до наступу

Екскомандир спецназу Ізраїлю зазначив, що Росія стягує сили, людський ресурс та техніку, яка у них є. Також він розповів, що Росія має можливості виробляти зброю, техніку та снаряди, а тому не варто її недооцінювати та розслаблятись.

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"У них ведуться постачання з Ірану та Кореї, у них продовжується постачання озброєння, а також триває призов та інструктаж мобілізованих, а тому намагатись контрнаступати вони будуть. Їм це потрібно. Владіміру Путіну потрібно показати усій Росії, що він це зробив не просто так", – зазначив Десятник.

За словами підполковника ГУР, Путін не хоче просто взяти й вивести війська, бо це означатиме його програш, а тому він усіма силами буде намагатись щось зробити. Але при цьому, Денис Десятник переконаний, що у них нічого не вийде, бо вони навіть не розуміють ресурс та мотивацію України.

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Десятник впевнений, що військова допомога не буде скорочуватись, а буде навпаки посилюватись. Також підполковник розраховує на постачання з Ізраїлю, бо увесь світ стає на сторону України й розуміє, що страждає цілий народ, який є на стороні добра та бореться за свою свободу.

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