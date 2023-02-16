Байден выступил с заявлением об объектах, сбитых в небе над США и Канадой

США защищают свои критически важные объекты от сбора информации для разведок других стран. Они знали, каким будет маршрут китайского аэростата.

Об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он отметил, что контактирует с Китаем из-за инцидента с аэростатом.

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Что известно о сбитых объектах

По словам Байдена, США не хотят новой холодной войны. Байден призвал сохранять линию связи. Президент не планирует извиняться перед КНР из-за решения сбить китайский аэростат.

Мы действовали с большой осторожностью, – подчеркнул он.

Кроме этого, Байден сообщил, что разведка информировала и о 3 сбитых воздушных целях. Однако нет доказательств их связи китайским аэростатом. Президент поручил создать алгоритм ответа на чужие воздушные объекты. Если будет возникать угроза, их будут ликвидировать.

"Текущая оценка разведывательного сообщества состоит в том, что эти 3 объекта, скорее всего, были воздушными шарами, привязанными к частным компаниям, заведениям отдыха или исследованиям, которые изучают погоду или проводят другие научные исследования", – сказал Байден.

Поручение для правительства

Байден заявил, что США будут усиливать общеправительственные усилия по безопасности воздушного пространства. Он подчеркнул, что нужно вводить меры по повышению своей способности выявлять беспилотные объекты, обновить правила запуска беспилотников, установить общие глобальные нормы.

"Эти шаги приведут к безопасному небу для наших авиапутешественников, военных, ученых, а также людей на земле", – добавил Байден.

Один из объектов сбили над Канадой

Байден сообщил, что разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, поскольку один из объектов был сбит над Канадой. По его словам, сейчас американские и канадские военные совместно работают над проблемой.