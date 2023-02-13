Об этом рассказал конгрессмен Джек Бергман. Объект был приземлен в районе Больших озер.
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Над США снова сбили летающий объект
Бергман сообщил об операции ВВС США в районе Больших озер.
Американские военные вывели из строя еще один "объект" над озером Гурон. Я высоко ценю решительные действия наших пилотов-истребителей. Американский народ заслуживает гораздо больше ответов, чем мы имеем,
– написал конгрессмен.
Также об этом рассказала конгрессвумен Элисса Слоткин. По ее словам, до того, как сбить объект, военные долгое время внимательно наблюдали за ним.
"Объект был сбит пилотами ВВС и Национальной гвардии США. Большая работа всех, кто выполнял эту миссию как в воздухе, так и в штабе. Нам всем интересно, что это был за объект и каково его назначение", – написала Слоткин.
Смотрите видео вероятного момента сбивания летающего объекта
Объект не был похож на воздушный шар
По информации The Wall Street Journal, истребитель F-16 сбил объект, имевший форму восьмиугольника. Он находился на высоте более 6 тысяч метров, что представляло опасность для коммерческих самолетов.
По словам одного из канадских чиновников, это произошло примерно в 22 километрах от границы США и Канады.
Это уже четвертый объект, сбитый в том регионе за последние дни, в частности:
- вероятно китайский шпионский воздушный шар уничтожили 4 февраля,
- военные самолеты также сбили непознанные объекты над Аляской 11 февраля и над канадской территорией Юкон 12 февраля.
Оба последних объекта американские и канадские чиновники описывали как воздушные шары. Пока неизвестно, кто их запустил и какова цель.
"Эти объекты не похожи на воздушный шар и намного меньше его. Мы не сможем окончательно квалифицировать их, пока не найдем обломки. Над этим мы сейчас и работаем", – сообщили в Совете нацбезопасности США.
США сбили китайский воздушный шар
- США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку, по словам президента Джо Байден, выжидали момент. Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- Это спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай.
- В то же время Пекин выразил возмущение действиями США. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию Соединенных Штатов шар попал из-за "форс-мажора".