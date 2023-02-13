Об этом рассказал конгрессмен Джек Бергман. Объект был приземлен в районе Больших озер.

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Над США снова сбили летающий объект

Бергман сообщил об операции ВВС США в районе Больших озер.

Американские военные вывели из строя еще один "объект" над озером Гурон. Я высоко ценю решительные действия наших пилотов-истребителей. Американский народ заслуживает гораздо больше ответов, чем мы имеем,

– написал конгрессмен.

Также об этом рассказала конгрессвумен Элисса Слоткин. По ее словам, до того, как сбить объект, военные долгое время внимательно наблюдали за ним.

"Объект был сбит пилотами ВВС и Национальной гвардии США. Большая работа всех, кто выполнял эту миссию как в воздухе, так и в штабе. Нам всем интересно, что это был за объект и каково его назначение", – написала Слоткин.

Смотрите видео вероятного момента сбивания летающего объекта

Объект не был похож на воздушный шар

По информации The Wall Street Journal, истребитель F-16 сбил объект, имевший форму восьмиугольника. Он находился на высоте более 6 тысяч метров, что представляло опасность для коммерческих самолетов.

По словам одного из канадских чиновников, это произошло примерно в 22 километрах от границы США и Канады.

Это уже четвертый объект, сбитый в том регионе за последние дни, в частности:

вероятно китайский шпионский воздушный шар уничтожили 4 февраля,

военные самолеты также сбили непознанные объекты над Аляской 11 февраля и над канадской территорией Юкон 12 февраля.

Оба последних объекта американские и канадские чиновники описывали как воздушные шары. Пока неизвестно, кто их запустил и какова цель.

"Эти объекты не похожи на воздушный шар и намного меньше его. Мы не сможем окончательно квалифицировать их, пока не найдем обломки. Над этим мы сейчас и работаем", – сообщили в Совете нацбезопасности США.

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